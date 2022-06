Destacadas actuaciones de Aritz e Iker Kondratiuk en el Nacional de menores

Los deportistas comodorenses Aritz (17) e Iker Kondratiuk, (9), fueron parte de la 3ra. Fecha de los Selectivos de Menores de la Asociación de Pádel Argentina (APA).

El evento, tuvo lugar durante el pasado fin de semana en la ciudad de Mar del Plata.

De Selectivo

El Selectivo Nacional de Menores 2022 contó con más de 300 jugadores de todo el país en ambas ramas, para las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18; competencia de la que fueron parte dos deportistas comodorenses como ser Aritz Kondratiuk (17) e Iker Kondratiuk (9).

Los jóvenes, fueron grandes protagonistas, del Selectivo Nacional de Menores que se llevó adelante en Mar del Plata.

Aritz Kondratiuk, en la categoría (Sub 18), en su debut, ganó sus tres partidos y se clasificó a octavos de final del certamen, instancia en la que perdió, pero con una gran actuación. De ahora en más enfocará con intensidad sus entrenamientos de cara a la cuarta etapa que se hará en el mes de julio y está previsto que sea en Córdoba.

Por su lado, Iker Kondratiuk, categoría (Sub 12), jugó dos compromisos sin poder clasificar a las instancias decisivas, pero el deportista hizo un excelente torneo y sumó experiencia y roce en una instancia nacional.

Los familiares de los deportistas agradecieron al «Ente Autárquico Comodoro Deportes, y su presidente Hernán Martínez, que siempre los tiene en cuenta a los chicos, a los profesores del Gabinete Metodológico y a todos los que nos dan una mano para que esto se haga posible».