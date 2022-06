Deportivo Madryn se alista para recibir al líder del torneo, Belgrano de Córdoba

El próximo domingo, desde las 14 horas y por la 19° Fecha del Torneo de Primera Nacional, el Deportivo Madryn recibirá en el Estadio Abel Sastre al líder del certamen, Belgrano de Córdoba.

En la previa de este importante cotejo, el DT Ricardo Pancaldo y dos de los nuevos refuerzos, Jonatan Palacios y Lucas González, se expresaron ante los medios en conferencia de prensa. Desde este viernes se venderán las entradas para locales, mientras que para público visitante será desde el sábado.

Con el líder del Torneo

Por la 19° Fecha del Torneo de Primera Nacional, el próximo domingo, el Deportivo Madryn tendrá enfrente un duro escollo, como lo es el líder del certamen, Belgrano de Córdoba, que visitará el Estadio Abel Sastre.

El cotejo, se jugará desde las 14 horas, contando con el arbitraje de Andrés Gariano y con la particularidad de que contará con público visitante, lo cual genera grandes expectativas.

En la previa a este importante duelo ante el puntero de la competencia, este jueves se brindó una conferencia de prensa, que tuvo como oradores al DT Ricardo Pancaldo, acompañado por dos de los cuatro refuerzos confirmados, como ser los delanteros Jonathan Palacios y Lucas González.

Consultado por el partido ante Belgrano, el DT del “Depo”, no dudó en destacar sobre todo a sus dirigidos, al asegurar que “no le tememos a ningún rival”, destacando que obviamente se le tiene respeto. Pero nadie nos llevará por delante ni acá ni afuera, por la personalidad que tiene el equipo nuestro, lo hemos demostrado todos los partidos”.

“Esa es la tranquilidad que tienen que tener todos. Podemos jugar bien, que no salgan las cosas, pero nadie lleva por delante a Deportivo Madryn. También Belgrano de Córdoba deberá tomar recaudos porque se encontrará con un rival durísimo como lo es Deportivo Madryn”, valoró Ricardo Pancaldo.

En tanto, sobre el mercado de pases en el que Madryn ya informó las cuatro incorporaciones realizadas, el entrenador aseguró que “estoy más que conforme, ya que está muy difícil, no abundan jugadores. El mercado del exterior se ha profundizado ahora, el jugador prefiere salir a jugar afuera, aun sin expectativas futbolísticas, el dinero que ofrecen es más importante. El mercado de pases es lo que se ve. Estoy muy conforme porque se han movido bien los dirigentes, con rapidez y trajimos lo que fuimos a buscar” .

Hablaron dos de los refuerzos

Precisamente, sobre dos de sus cuatro nuevos jugadores, Jonatan Palacios y Lucas González; Pancaldo comentó que “ambos son delanteros. Hablamos con gente amiga de Newell’s por Jonathan, a Lucas estuvimos a punto de traerlo antes, así que ahora se abrió la puerta. Son jóvenes, tienen mucha proyección, bajamos el promedio de edad y eso es muy importante”.

En tanto, al minuto de tomar la palabra los mismos futbolistas, el delantero Palacios, que llega desde Newell´s Old Boys, aseguró que “me encontré con un club muy lindo. Mis compañeros me integraron muy bien, y la verdad que estoy agradecido a ellos y al Cuerpo Técnico que me hayan elegido. Estoy muy contento y con muchas ganas de sumar minutos”.

Por su parte, el atacante tucumano Lucas González, explicó sobre su incorporación que “es un nuevo desafío estoy muy contento. Llegue a un club ordenado, me recibieron muy bien, de diez. Vengo a aportar todo de mi parte, desde la humildad, sacrificio. Con trabajo todo es posible”.

“Estaba en Defensores, se me abrió esta puerta y no podía desaprovecharla. Había que decidir rápido, no lo dudé. Tengo experiencia en esta categoría, es muy dura. Son partidos mano a mano, cada partido es distinto. A veces se te da, otro no y otras perdés. Pero listo para afrontar esta seguidilla de partidos que nos quedan”, cerró el atacante.

FÚTBOL- PRIMERA NACIONAL

FECHA 19 – PROGRAMACIÓN

Viernes 10 de junio

19.10 Nueva Chicago – Gimnasia de Mendoza (TV)

Árbitro: Pablo Giménez

Sábado 11 de junio

15.00 Instituto – Atlético de Rafaela

Árbitro: Jorge Broggi

15.10 Tristán Suárez – Chacarita (TV)

Árbitro: Nahuel Viñas

15.30 Quilmes – Chaco For Ever

Árbitro: Sebastián Zunino

15.30 Flandria – Gimnasia de Jujuy

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Domingo 12 de junio

14.00 Mitre – Estudiantes

Árbitro: Franco Acita

14.05 Dep. Madryn – Belgrano (TV)

Árbitro: Andrés Gariano

15.00 Dep. Maipú – San Telmo

Deportivo Maipú-San Telmo

Árbitro: Nelson Bejas

15.30 Sacachispas – Santamarina

Árbitro: Sebastián Martínez

15.30 Dep. Morón – Villa Dálmine

Árbitro: Luis Lobo Medina

16.00 Alvarado – Güemes, en estadio José M. Minella

Árbitro: Mario Ejarque

16.00 Estudiantes (Rio IV) – Dep. Riestra

Árbitro: Rodrigo Rivero

16.10 Temperley – Alte. Brown

Árbitro: Adrián Franklin

18.10 Almagro – All Boys

Árbitro: Yamil Possi

Lunes 13 de junio

18.30 Agropecuario – Brown de Madryn

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Alejandro Scheneller

20.00 Independiente Rivadavia – San Martin de San Juan en Mendoza

Árbitro: Nicolás Ramírez

20.10 San Martin de Tucumán – Brown de Adrogué (TV)

Árbitro: José Carreras

Martes 14 de junio

21.10 Ferro Carril Oeste – Atlanta (TV)

Árbitro: Juan Pafundi

Libre: Defensores de Belgrano