Debut y despedida

El ex ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, no pierde oportunidad de ubicarse ante una cámara que le permita volver, aunque sea por instante, a la escena pública. Días pasados no dudó en atender a cuanto medio porteño lo consultara respecto del conflicto mapuche, y este miércoles se mostró junto al diputado nacional José Luis Espert.

“Necesitamos valentía para cambiar la realidad actual de nuestro país”, publicó Massoni en un mensaje adjunto a la fotografía en redes sociales, que él mismo se encargó de difundir.

Si bien inicialmente posó para la foto, el legislador nacional de Avanza Libertad, no habría quedado tan conforme con el encuentro como el exfuncionario chubutense, puesto que una vez publicada la foto en redes sociales, los comentarios resultaron negativos, lo que derivó en que Espert borrara su publicación, aunque Massoni insistió en compartir la suya.

Un intento fallido de Federico por unirse a las filas de los libertarios. Todo parece indicar que a pesar del fracaso electoral de 2021, el exministro no cesa en sus intentos de volver al ruedo en la escena política.

Quien sabe, quizá de tanto insistir, algún partido le hace lugar, aunque ya no le estarían quedando muchas opciones.