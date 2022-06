Cumbre peronista

Todo parece indicar que la semana comienza con una cumbre del PJ en Rawson, y según trascendió el encuentro tiene por objeto decidir como avanzarán en el armado de cara a 2023. La situación interna que atraviesa el Frente de Todos a nivel nacional, pone en jaque a todos los actores en los diferentes distritos y Chubut no es la excepción.

Por estas horas se habla de desdoblar la elección provincial y las implicancias de ello.

Aparentemente el panperonismo no puede negar la inclusión del oficialismo provincial en el armado, ahora resta decidir las ventajas y desventajas de correrse de la elección nacional.

En las últimas horas Ricardo Sastre estableció que no estaría de acuerdo con una ley de lemas, pero dejó claro que considera de interés eliminar las PASO, eso supone que ya ha reconocido la supremacía de Luque en un escenario electoral y estaría cerca de un acuerdo para bajarse de una candidatura por la gobernación.

Arcioni sigue sumando, el Frente Renovador Chubut estaría en el armado del Frente de Todos a nivel provincial y podría aspirar a una candidatura por un cargo electivo nacional, o quizá una posición más cómoda en un ente u empresa del Estado.

Así las cosas, Comodoro y Puerto Madryn ya estarían cerrando acuerdos, ahora resta buscar las alternativas para no dejar fuera de juego a Maderna, que puede sumar o restar tanto como sea necesario para el éxito o el fracaso del peronismo de Chubut en 2023.