Covid-19: «En Santa Cruz ya hay cinco comunidades que entraron en circulación comunitaria»

El ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Claudio García, aseguró que en esa provincia hay cinco ciudades con circulación comunitario de Covid-19.

En este contexto, el titular de la cartera sanitaria destacó la necesidad de que la población se vacune: «Siempre decimos que hay una gran diferencia entre estar vacunados, y con el esquema de vacunación actualizado, y no estar vacunado. El que corre el mayor de los riesgos es aquella persona que no está vacunada”.

De esta manera, en Santa Cruz “estamos haciendo un impulso fuerte de la vacunación, ya que tenemos un incremento en el numero de casos. Estamos haciendo mucha promoción para que la gente que no tenga actualizado el esquema de vacunación referente al covid, como así también al calendario anual, realice la vacunación y actualización”. Finalmente, el doctor García dijo que “a los seis meses del esquema primario de vacunación, primera y segunda dosis, comienza a caer la inmunidad y nos deja proclive a tener infecciones graves. La actualización del esquema de vacunación es fundamental para estar enteramente protegidos”.