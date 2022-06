Coparticipación: “No se puede castigar a los pueblos que no crecen”

La coparticipación es un tema que mantiene ocupados a los funcionarios de las distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, a la espera de los datos oficiales del Censo 2022.

Néstor González, intendente de Puerto Santa Cruz, puso de relieve que «es importante el tema del aguinaldo, el medio aguinaldo siempre es una complicación ya que siempre necesitamos de alguna asistencia para pagar los sueldos, y la provincia siempre acompaña”.

“Puerto Santa Cruz si no es por la administración pública nacional, provincial o municipal, no tiene actividad económica que sustente nuestra localidad. El puerto está parado, las represas no han generado lo que tendrían que haber generado, no tenemos contacto para ingresar gente a las petroleras o mineras”, indicó.

En ese sentido, afirmó: “nuestro crecimiento es alrededor del 30% desde el Censo 2010 hasta este. Es un pueblo que ha crecido, pero no como otros”.

“la distribución secundaria es la gran discusión, me parece que es algo que debemos sentarnos a discutir seriamente todos”, dijo González al afirmar que “no se puede castigar a los pueblos que no crecen”.