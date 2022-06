Con goles de Castillo, “El Depo” se impuso ante Almirante

Por un merecido 2 -0, el Deportivo Madryn se impuso este domingo ante Almirante Brown, en el cotejo que disputaron en el Estadio Abel Sastre por la 21° Fecha de la Primera Nacional.

A los 37 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta Rodrigo Castillo para los locales, anotador que extendió nuevamente “El Flaqui” a los 28´ de la segunda parte, con una gran definición.

Doblete de Castillo para un nuevo festejo “Aurinegro”

El Deportivo Madryn volvió este domingo a la zona de Reducido, al vencer por 2 a 0 a Almirante Brown, en el cotejo que por la 21° Fecha del Torneo de Primera Nacional, disputaron hoy en el Estadio Abel Sastre.

“El Aurinegro” cumplió con una buena performance ante uno de los rivales que no transita el mejor presente pero que siempre, suele ser duro ante su recorrido en la divisional.

Madryn comenzó generando situaciones de gol, siempre desde los pies de Rodrigo Castillo pero que, entre una y otra situación no pudo ser cambiada por gol. Eso, hasta los 37 minutos del primer tiempo, cuando desde un pelotazo buscó a Castillo que, ante la salida del arquero, definió para el 1-0 parcial.

Era merecido el triunfo parcial del “Depo” que continuó buscando ampliar diferencias pero, que no con siguió cambiar por gol.

En el segundo tiempo., “La Fragata” se vio obligado a salir en búsqueda de la igualdad y estuvo cerca con algunos remates al arco que contuvo de buena manera el arquero local, Yair Bonnin.

Fue cuesta arriba el juego para los visitantes y más aún cuando a los 28´, desde un centro enviado desde el sector izquierdo por Mauro Peinipil, estuvo en el área Carrillo para bajar el balón y definir con exquisitez al ángulo izquierdo del arquero Martínez que nada pudo hacer para impedir el 2-0 que sería el final para el Deportivo Madryn.

El DT del “Aurinegro” realizó variantes, con las cuales sostuvo el resultado que estaba obteniendo como así también ir por el tercer tanto, como las que tuvo con remates de Michelena y Migone, pero que tuvieron fineza para ser el 3-0.

Fue merecida victoria para el Deportivo Madryn en un duelo donde su delantero Rodrigo Castillo, demostró su gran momento y cumplió no solo con el juego, sino también con goles.

De esta forma, cosechando estos tres puntos, “El Depo” llega al puesto 12, con 30 unidades, regresando entonces a la Zona de Reducido, uno de los grandes objetivos que tiene la institución para esta su primera Temporada en la categoría.

El próximo fin de semana, por la 22° programación, Madryn emprenderá un largo, como el que afrontará para medirse ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.