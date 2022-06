Comenzó la cita Nacional “B” del handball

Este lunes se realizó el lanzamiento oficial del Torneo Nacional de Clubes Adultos B de handball en Comodoro Rivadavia, que cuenta con la participación de 34 equipos y un total de 104 partidos en ramas femenina y masculina.

El acto se llevó a cabo en horas de la mañana en las instalaciones del Centro de Información Pública (CIP) con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario de Economía del Municipio, Germán Issa Pfister; el presidente de la Federación Chubutense de Balonmano, Carlos Portas, entre otras autoridades.

En un intensa primera jornada, se dio inicio al Nacional B

Desde este lunes 20 y hasta el 25 de junio se juega en Comodoro Rivadavia el Torneo Nacional de Clubes Adultos B organizado por la Federación Chubutense de Balonmano, con el apoyo del Estado municipal a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes y fiscalizado por la Confederación Argentina de handball.

El torneo tendrá la participación de 34 equipos de todo el país y presencia chubutense con Municipal Km 5 y Muzio de Trelew en varones, quienes serán los representantes oficiales de la Fe.Chu.Ba. En tanto los equipos femeninos de Nueva Generación y Rada Tilly estarán presentes como invitados. Por su parte, «La Nueva» en varones participará en este certamen también como invitado, ya que está clasificado y se prepara para disputar el torneo Nacional de Clubes Adultos «A».

La primera jornada de clasificación del torneo femenino y masculino comenzó a las 14 horas, con 8 partidos, jugándose en simultáneo en tres canchas; el gimnasio Municipal N°2, el gimnasio Municipal N°4 (cancha 2) y el gimnasio de la Escuela N°722 de Prospero Palazzo (cancha 3).

En el acto, el presidente de la Fe.Chu.Ba, Carlos Portas, indicó: «volvemos a traer un torneo de tal magnitud que fue jugado por última vez acá en 2016. Es un desafío importante, habrá 34 equipos, entre la rama femenina y masculina, con acción a la par en tres gimnasios. Agradecemos a la Confederación Argentina por darnos este lugar para desarrollarlo en la provincia», destacó.

Jorge Nebuloni, Director Nacional de Competencias de la Confederación Argentina de Handball, expresó: «Después de 6 años volvemos a hacer un certamen en esta ciudad, siendo el segundo torneo más importante de la CAH y esperamos que se disfruten este nivel. Serán un total de 104 partidos, con 17 equipos en varones y 17 en mujeres. Es un esfuerzo enorme de cada delegación, por eso les agradecemos y deseamos que suban las mejores dos plazas a la divisional A».

En este marco, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, agradeció a todas las delegaciones presentes: «resaltó su compromiso por estar acá. Es un evento de trascendencia por el nivel y la cantidad de equipos. Esto se refleja en el esfuerzo que hace la dirigencia deportiva para llevar adelante. Sabemos lo que cuesta entrenar, viajar, competir y obtener los resultados, por eso el Estado municipal lo acompaña y toma la decisión de apoyar al deporte».

HANDBALL – TORNEO NACIONAL DE CLUBES «B»

Fixture – Jornada del lunes 20

Jugaban al cierre de esta edición

Mujeres

20:40 Independiente Chivilcoy Vs. Nueva Generación

21:30 Belgrano De San Nicolas Vs. A.B. Centenario

Hombres

20:00 Chaco For Ever Vs Juventud Unida

20/30 Juan Padre Muzio Vs. S.A.G. Polvorines