Coldplay anunció su décimo River y es récord histórico

Con el anuncio del décimo River, Coldplay bate todos los récords en Argentina y se convierte en la banda con mayor venta de entradas, más de 550 mil vendidas, superando el hito de Roger Waters que en marzo de 2012 dio nueve recitales consecutivos.

Desde el mediodía de este martes podrán adquirirse tickets para el 8 de noviembre, que según el propio Chris Martin es el concierto final, de la gira “Music of the spheres” para sus shows del 25,26,28 y 29 de octubre y 1, 2, 4, 5 y 7 de noviembre.

Se demuestra una vez más el fanatismo de los argentinos por los conciertos, pese al contexto económico complejo y teniendo en cuenta que las entradas están pesificadas con su equivalente a precio dólar, partiendo de un piso de 10 mil pesos más cargos hasta llegar a los 20 mil más cargos, y sin mencionar los valores de reventa que ascienden a los 100 mil. El fenómeno acaso puede explicarse por un público local que siente que puede ser la última vez que sus bandas elegidas lleguen a la Argentina, a diferencia de los europeos o norteamericanos que tienen la posibilidad de verlos cada dos años.

De este modo Buenos Aires es la ciudad con mayor número de conciertos de esta gira. En Gran Bretaña tocarán ocho veces, igual que en Brasil. En tanto el contexto pospandemia demostró las ganas de salir y ante la posibilidad de acceder a espectáculos en vivo, el público no duda. El lazo de Chris Martin con Argentina quedó sellado cuando Coldplay eligió al país para iniciar y cerrar su gira “A Head Full of Dreams” entre 2016 y 2017, y años más tarde lo llevó a participar del tributo a Gustavo Cerati, “Gracias totales”, entonando “De música ligera”.

Este recital promete marcar un hito en lo que hace a las propuestas sustentables, con un despliegue de acciones para lograr un show responsable y cuidadoso del medioambiente y los recursos.