«Coco» cumplió la cuarentena e ingresó con su dueño al país siguiendo protocolo del Senasa

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) autorizó hoy el ingreso al país del perro “Coco” que fue entregado a su dueño luego de haber cumplido 10 días de cuarentena sanitaria en el Aeropuerto de Ezeiza, debido a que al arribar a la estación aérea desde Europa no tenía el Certificado Veterinario Internacional (CVI) y se desconocía si era portador de alguna enfermedad que pudiera diseminarse en la Argentina.

El Certificado Veterinario Internacional avala el estado de salud del animal, al no tenerlo o estar incompleto no se le permite el ingreso al país a la mascota para prevenir cualquier evento sanitario del que pueda ser portador y se lo regresa a su origen. En el caso de “Coco”, se atendió una situación excepcional debido a que provenía junto a su dueño de la zona este de Europa, en conflicto bélico, por lo que se gestionó ante la Aduana un espacio en zona primaria del aeropuerto que se acondicionó para que pudiera hacer el aislamiento de 10 días respetando las condiciones del bienestar animal.

Controlado

«Coco”, arribó el pasado miércoles 25 de mayo al aeropuerto internacional de Ezeiza en Argentina, sin su CVI y con su vacuna antirrábica vencida, por lo que se decidió excepcionalmente, y con la colaboración de Aduana, disponer de un espacio para su cuarentena de 10 días que culminó hoy cuando fue entregado a su dueño.

Durante el aislamiento que debió realizar el can, una veterinaria del Senasa controló y verificó a diario su bienestar, trabajando con recomendaciones de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del Organismo. El espacio cedido por Aduana, de 100 M2 y acondicionado para atender la situación climática, le permitió a “Coco” jugar, correr y alimentarse sin inconvenientes. También una persona responsable designada por la familia fue la autorizada a visitarlo diariamente.

En el domicilio

En el marco de las medidas sanitarias adoptadas se puso en conocimiento que previo a entregar la mascota a su cuidador responsable se cumplimentó la vacunación antirrábica, la desparasitación interna y externa, y la declaración del domicilio de interdicción donde debe permanecer el canino durante los 21 días posteriores a la vacunación. Cabe aclarar que para el Senasa nunca fue una opción el sacrificio del animal.

Cabe resaltar que dicho ingreso se otorga “bajo intervención en domicilio hasta su titulación”. Es decir que durante este periodo la mascota debe permanecer en el domicilio de su familia sin contacto con otros animales, según lo acordado entre las partes y siendo responsabilidad única y exclusiva de su dueño bajo declaración jurada.

Las medidas adoptadas para este caso, según la normativa vigente, en condición de excepción puntual y única, permitieron alcanzar de manera equivalente las exigencias sanitarias que este animal debió haber cumplido en el país de origen, siempre primando como objetivos del Senasa proteger la salud pública y la sanidad animal.

Requisitos

Con la satisfacción de finalizar en buenos términos la experiencia vivida con el caso de “Coco”, quien está muy bien de salud y ya con su familia, y aprovechando la gran repercusión que tuvo esta situación, el Senasa reitera que todas las mascotas que ingresan a la Argentina deben cumplir con los requisitos sanitarios vigentes disponibles en su página web oficial.

Entre otras exigencias simples, los perros y gatos deben estar vacunados contra la rabia con vacunas autorizadas por la Autoridad Veterinaria del país de procedencia. Esta vacunación debe estar vigente al momento del ingreso del animal a la Argentina. Este es un trámite necesario y habitual, acompañado por la labor de las y los veterinarios y en beneficio de la comunidad en su conjunto.

Entre enero y abril el aeropuerto de Ezeiza ya registró el ingreso de 3.300 mascotas, mientras que en 2021 ingresaron aproximadamente unas 7.000 mascotas entre perros y gatos, que acreditaron el cumplimiento de la documentación oficial por lo que el Senasa autorizó su ingreso con normalidad.

Con el Certificado Veterinario Internacional emitido y firmado por la Autoridad Sanitaria del país exportador y vigente al momento de su arribo a la Argentina, las mascotas no deben realizar cuarentena e ingresan al país sin dificultad alguna. El número de perros y gatos ingresados el año pasado muestra claramente que el cumplimiento de este trámite es parte de la rutina de trabajo de veterinarios y veterinarias, y algo habitual para los viajeros mascoteros.