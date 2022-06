Chubut se quedó con el título en la Copa Patagónica Sub14

Con una fuerte presencia de jugadoras de la Escuela Madrynense de Vóley, la selección de Chubut Sub 14 de Vóley se quedó con el Campeonato Patagónico de la categoría en la rama Femenina.

El certamen, se disputó durante el pasado fin de semana en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz.

Campeonato para las chubutenses en San Julián

El seleccionado femenino Sub-14 de Chubut, dirigido por la dupla “Beto” Cayún y Walter Balmaceda –entrenador de la EMV-, se quedó con la final ante La Pampa por 3 – 1 y fue campeón de la categoría por primera vez en el certamen que nucleó los seleccionados provinciales de la Patagonia en ambas ramas.

Juliana Asi, Victoria Antilef, Brisa Telliagorri y Morena Carriqueo fueron las jugadoras de la Escuela Madrynense de Vóley que formaron parte del equipo junto a Naiara Márquez de Comodoro Rivadavia y las trelewenses Yuliana Millapel, Sasha Barrientos Cayuleo, Luzmila Montecino, Nabina Barrionuevo y Umar Fernández.

Chubut ganó los seis partidos disputados y sólo perdió 2 sets en todo el campeonato. Los resultados fueron contundentes: vs. Neuquén 3-0; vs. Santa Cruz 3-1, vs. La Pampa 3-0, vs. Río Negro 3-0, vs. Tierra del Fuego 3-0 y la final frente a La Pampa fue 3-1 para desatar el festejo chubutense en tierras santacruceñas.

Santa Cruz fue tercero en el podio femenino detrás de La Pampa, Subcampeonas y Chubut, líder absoluto del torneo.

En la rama masculina, el campeón fue La Pampa, seguido por Río Negro y Santa Cruz completó el podio entre los varones.