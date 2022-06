Cholila: familias denunciaron por maltrato a una docente y la apartaron del cargo

La madre de un alumno de 8 años que cursa segundo grado de la Escuela de Nivel Inicial 80 de Cholila, Daniela Cantero, relató el calvario que tuvieron que atravesar los niños por el presunto maltrato recibido por parte de la maestra de grado. Hoy recibieron la noticia que se le iniciara la apertura de sumario de investigación y apartar a la maestra del cargo.

En diálogo con AzM Radio Trevelin, contó que «hace dos semanas presentamos una nota a la escuela por el maltrato de una docente hacia nuestros hijos e hijas» y describió «situaciones de muchos gritos, de no dejarlos pararse ni hablar entre ellos, amenazas a los nenes y de decirles ‘burros’, algo que nos alarmó como familias» y relató que «en mi caso, mi hijo tenía mucho miedo de ir a la escuela, empezó a esconder la mochila, y son situaciones que nos sorprendieron porque nunca nos había hecho una cosa así».

«Nos dimos cuenta de que cuando había (una profesora) suplente iba contento, entonces empezamos a charlar entre las familias y los chicos empezaron a decir que tenían dolores en el cuerpo, algunos levantaban fiebre, y la realidad es que yo mando a mis hijos siete horas a la escuela y debe ser un lugar seguro, de contención, donde aprendan con amor. Me parece que la educación va de la mano de la sensibilidad. Ahora, presentamos esta nota ante el director de la Escuela 80 quien nos atendió muy bien», señaló Cantero, a la vez que detalló situaciones presuntamente vividas por parte de los alumnos con la docente en cuestión: «De hablar de orejas de burro hasta arrancar hojas del cuaderno, es decir situaciones que no están buenas en ningún ámbito. Nosotros tuvimos una reunión con la Supervisión de la Escuela 80, con los directivos, la supervisora técnica seccional y los psicólogos del equipo de trayectoria, y contamos toda esta situación; y luego de dos semanas de que los chicos no concurrieran a clases nos enteramos de que la ‘seño’ fue apartada del cargo para que se iniciara la investigación».

Las víctimas son estudiantes de tan solo 8 años de edad: «Aproximadamente 16 familias decidimos que no siguieran yendo después de ver que los relatos eran todos muy parecidos. A mi hijo directamente no le hizo nada pero indirectamente le hizo mucho daño, me decía que tenía miedo de equivocarse porque de ser así le iba a gritar como lo hizo con sus compañeros. Él lloraba, y al escuchar los relatos de las familias nos dimos cuenta de que la estaban pasando mal. Pedimos al Municipio un lugar donde contratamos una docente paga para que los chicos no perdieran la oportunidad de estar juntos», indicó la madre del menor.

«Iban re contentos con esta ‘seño’ (por la profesora suplente) porque simplemente los trataba bien, que es lo que esperamos de la escuela. Yo quiero que me hijo vaya contento y venga contento, feliz», reflexionó la mujer, agregando que se pidió «a la escuela que actúe rápidamente porque estaban siendo maltratados, a la vez que se vulneró su derecho a una educación sana, ya que en este ámbito educativo nadie aprende nada».