Bomberos de Madryn presentaron el libro sobre la muestra artística «Memoria y Honor»

En la mañana del lunes se presentó en el cuartel de la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn el libro sobre la muestra artística “Memoria y Honor” que involucró la intervención de doce cascos por parte de artistas locales. Al evento asistió el intendente de la Ciudad, Gustavo Sastre.

En 2021 la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn celebró sus 60 años de vida institucional y, entre las actividades que tuvieron lugar en el marco de los festejos, se realizó una muestra artística en la que doce cascos de bombero fuera de uso sirvieran de soporte para una obra plástica por parte de doce artistas de la ciudad portuaria. Luego de inaugurada la muestra, la Asociación decidió volcarla en un libro/catálogo donde poder mostrar las obras con el testimonio de cada artista y la técnica utilizada.

Memoria

“Creo que lo más importante de esto, además de cumplir con la palabra empeñada cuando en noviembre del año pasado nos comprometimos a hacer este libro, es que se visibiliza una muestra que es bella artísticamente hablando y que tiene mucho sentimiento por parte de los artistas”, destacó Gastón Alcucero, presidente de la Asociación.

“Agregaría, a lo que acaba de decir el presidente, que para nosotros, además de la cabeza, también ha sido importante el corazón. Realmente creo que lo hemos hecho con gratitud, con respeto y sobre todo con mucho, mucho amor. Muchísimas gracias por esta convocatoria en nombre del resto de mis colegas”, expresó la artista plástica María Laura Bratoz, quien junto a Alejandra Espinasse, Nancy Micheltorena, Martín Cofré, Yerman, Denise Pardo, Lukas Peñalba, Aixx, Natalia Ruocco, May Kanter, Vanesa Jones y BNnimbus, plasmaron su arte en los cascos.

“Esta muestra tiene como antecedente una que hicieron años atrás los bomberos de La Boca. Y en aquella oportunidad pregunté porque habían sido los cascos el soporte elegido para que se conviertan en obras de arte. No me supieron dar una explicación que yo si logré darme: son el equipamiento de protección personal de mayor relevancia para el bombero. Protege la cabeza y el cerebro. Y en esa cabeza descansa la memoria, algo tan importante para nosotros teniendo en cuenta toda la historia de nuestra institución, y por todo lo que hemos pasado. Agradezco a los artistas, a la Subsecretaría de Cultura y al ejecutivo municipal en la persona del intendente de quien recibimos un permanente apoyo” cerró Alcucero.

El libro se encuentra para su descarga gratuita en www.bomberosmadryn.org.ar/bvpm/libro-cascos-artisticos/

Al finalizar el evento el grupo de artistas recibió una detallada visita guiada por el cuartel a cargo del suboficial principal Sergio Tello.