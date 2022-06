Arcioni entregó la vivienda 2000 durante su gestión

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni celebró este lunes la entrega de la vivienda número dos mil durante su gestión. En el marco de la entrega de 71 casas gestionadas a través del Instituto Provincial de la Vivienda en barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia, agradeció la confianza de los beneficiarios y adelantó que se avanzará con la licitación de nuevos planes habitacionales en toda la provincia.

«Este año estaremos llamando a licitación 128 viviendas más con recursos Nacionales y el año que viene 100 viviendas con recursos provinciales» indicó Arcioni resaltando la política habitacional de la gestión.

Orgullo y satisfacción

Bajo la premisa de convertir “cada vivienda en un hogar”, el mandatario provincial hizo referencia a los números del trabajo al frente del Ejecutivo. «Hemos entregado en Comodoro Rivadavia un total de 800 viviendas y también la vivienda número 2 mil de mi gestión de gobierno. Son viviendas que se habían anunciado y hoy son realidad. No solo son viviendas sino hogares”, reivindicó.

«Después de los tiempos tan difíciles que nos tocaron vivir, estar hoy cumpliendo con la palabra empeñada para mí es muy emotivo. Cada una de las viviendas que estamos entregando no se dejó de hacer a pesar de la pandemia y los tiempos difíciles ya que sabemos cuál es la prioridad de la comunidad».

«Ver a las 71 familias –dijo Arcioni- que hoy reciben su vivienda después de esperar tantos años, nos llena de orgullo y satisfacción. Acá tienen un gobernador que cuando se compromete cumple, haciendo realidad el sueño de la casa propia, para poder proyectarse con la familia». Y finalmente, de cara a los vecinos del nuevo barrio cuestionó a quienes «critican, pero no se ocupan del futuro de nuestra provincia. Estamos buscando resultados y ocupándonos de ese futuro, hay mucho camino por recorrer, pero juntos y con dignidad», concluyó Arcioni.

Licitaciones

“Esperamos muchos años para que se cumpla este sueño. Realmente estoy muy emocionada, no me esperaba que la mía sea la casa número dos mil. Teníamos un sueño y pasaron quince años para que yo pueda tener mi casa y disfrutarla”, expresó Angela Beatriz Marcial, la beneficiaria que recibió la llave de su vivienda de manos del propio gobernador del Chubut, siendo la unidad número 2 mil para la actual gestión.

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Ivana Papaianni reconoció el trabajo sostenido del organismo en procura de dar respuestas a la demanda habitacional. «Nunca nos hemos detenido ni bajamos los brazos. En el año 2017 este barrio sufrió una pérdida importante en materia de infraestructura y a fines del año pasado con el programa Reconstruir financiado por el Gobierno Nacional hemos podido terminar esta última instancia de las viviendas destinadas a sindicatos» explicó.

Papaianni anticipó que en junio se hará el llamado a licitación por 128 viviendas con financiamiento nacional; emplazadas en las fracciones 14 y 15. “También vamos a poner en ejecución 100 viviendas más con recursos propios como lo anunció el gobernador y para el 2023 tendremos el desafío de ejecutar más de 200 viviendas en Comodoro Rivadavia».

Nuevo barrio

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque felicitó el «trabajo y el esfuerzo» del Gobierno de la provincia y admitió la necesidad de poder cubrir gran parte de la demanda habitacional de la ciudad. “Nos llena de alegría y de esperanza poder continuar con este camino y seguir gestionando para que más personas puedan tener una vivienda que luego se transforme en un hogar donde crezca una familia», expresó Luque.

«Este lugar hace unos años era un descampado y ahora vemos cómo sigue creciendo” y planteó que la consolidación de planes habitacionales ayuda a “mover” la economía. “Necesitamos que el Gobierno Nacional baje más aportes porque eso nos permitirá generar más puestos de trabajo y que los corralones y negocios se muevan en ese ámbito de construcción» sostuvo finalmente reconociendo una gestión “codo a codo” con el gobierno provincial.