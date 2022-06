Arcioni: “Con YPF nació la primera matriz energética de la Argentina”

El gobernador del Chubut Mariano Arcioni encabezó junto al presidente del Directorio de YPF, Pablo González y el intendente Juan Pablo Luque el acto de reconocimiento por parte de la empresa en el marco de sus Cien Años de vida. “No debemos olvidarnos de la historia para saber hacia dónde vamos”, reconoció el mandatario al referirse a los pioneros de la industria a partir de la premisa “del pozo al surtidor” manteniendo la cadena de valor y apuntalando el mercado de los combustibles sólidos, el gas, la energía, el litio y también el campo de las energías renovables.

Resaltó el valor histórico que tiene la empresa de bandera para Chubut y Santa Cruz. «Somos privilegiados de estar hoy acá festejando los 100 años de YPF con todo lo que significa para el desarrollo de la región”.

Exaltó la figura del ingeniero Luis Augusto Huergo, ex director de la antigua Yacimientos Petrolíferos Fiscales, quien previo a la figura del general Enrique Mosconi “avizoró lo que podía ocurrir con inversiones extranjeras; se hizo cargo y cuidó nuestros recursos».

«Quiero agradecer al Centro de Jubilados de YPF y a su titular porque estuvimos juntos en Buenos Aires y observé el sentimiento de pertenecer a esta empresa» dijo el Gobernador.

Arcioni destacó que Chubut sea la mayor productora y exportadora de hidrocarburos y en ese contexto, planteó «el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de las familias ypefianas para tener este presente que no sería posible sin compromiso de los trabajadores petroleros y su actitud ante las adversidades».

«Esa cadena de valor –mencionó- debe seguir para que logremos de una vez por todas, tener una empresa que nos abastezca no solo de combustible sino de litio y seguramente será la primera en energías renovables».

Presentes

Participaron el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos; el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, funcionarios provinciales, diputados provinciales, concejales; referentes gremiales, ex ypefianos y trabajadores de la empresa.

En la sede de la Administración de YPF en Kilómetro 3, se reconoció al Museo del Petróleo y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; la Asociación Vecinal de barrio General Mosconi y la fundación “Marcelino Reyes”. Además, se entregaron reconocimientos al presidente de YPF por parte del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, el Concejo Deliberante y sendas plaquetas por parte de la Municipalidad y el Gobierno Provincial.

YPF

Por su parte Pablo González, presidente del Directorio agradeció a “las familias que han dado su vida por YPF” como el análisis histórico respecto al «presente y futuro” de la empresa.

«En la Argentina debería estar superada esa discusión de qué significa YPF para los argentinos» señaló mencionando los distintos procesos que representaron los cambios en la composición de la petrolera. «Nosotros acá sabemos lo que significa que el Estado esté presente y que haya una concepción ypefiana del futuro sin descuidar el sector privado”. Destacó a Néstor Kirchner como impulsor de la Ley Corta que faculta a las provincias productoras a ser “dueñas” del recurso.

«Po eso hoy la provincia puede disponer de ese recurso; dictar medidas de promoción y trabajar con las empresas petroleras. Tenemos una presencia de YPF que a nosotros nos obliga a estar en cada localidad del país y demostrar que podemos crecer y ser competitivos» indicó.

En ese sentido, afirmó que «estamos para asumir las responsabilidades, pero también para ser conscientes de cuál es el camino correcto”. Finalmente, González remarcó el proceso de recuperación que se transita que llevó a generar una utilidad neta de 26 mil millones de pesos en el primer trimestre de éste año. “Hemos probado que el Estado puede trabajar con el sector privado, puede ser rentable y ser un modelo para explotar la materia energética en nuestro país».