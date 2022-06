Apud: «Nación traslada el problema del gas a la industria, que tendrá desabastecimiento»

El ex secretario de Energía y Minería de la Nación, Emilio Apud, habló sobre la convalidación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y Enargas, respecto de lo dispuesto por la repartición nacional de Energía el viernes pasado: aumentos promedio desde junio del 16% para la luz y de hasta 25% para el gas. Los dos organismos técnicos a cargo de la regulación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas informaron a través de una comunicación los cuadros tarifarios a las distribuidoras.

En diálogo con División Noticias, sostuvo que «el aumento se suba al que hubo en febrero del orden del 20%, así que en promedio para el gas estará entre el 40% y el 45%, y para la electricidad por encima del 30%, lo cual evidentemente no resuelve mucho los problemas» y planteó que «esto vendrá recién con suerte con la factura de julio, y es un valor exiguo en comparación con los precios de los energéticos, sobre todo el barril internacional, el gas que se importa, la inflación que este año será cercana al 80%, y supongo que habrá un ‘waiver’ del FMI para el no cumplimiento de la pauta del déficit fiscal».

Sobre esto último, Apud señaló que «por más que se apliquen estos aumentos tarifarios, los subsidios energéticos ya superan cualquier valor de los comprometidos con el Fondo, es decir, bajar los subsidios 0,6% de PBI; ahora, se logrará bajar solo un 0,1% porque no se va a comprar la cantidad de gas que es necesaria y se trasladará el problema al sector industrial, que tendrá desabastecimiento».

«Las únicas inversiones que hay son las que anuncia el Gobierno con plata del Estado, que son el Gasoducto Néstor Kirchner y los proyectos atrasados de represas en Santa Cruz, que cambiaron varias veces de nombre, además de la central nuclear de Atucha. Pero todo eso está parado por no haber hecho los estudios de factibilidad técnicos, económicos y ambientales suficientes. La represa Néstor Kirchner está parada, no tiene más del 18% de avance, porque descubrieron fallas geológicas en uno de los asentamientos de la misma. Entonces, veo que habrá problemas con el FMI, no habrá inversiones y habrá faltante de gas, ya que el gasoducto que están proyectando y difundiendo ampliamente no va a llegar para el invierno de 2023», señaló el ex funcionario.

«Observo problemas por todos lados, es esa manía del kirchnerismo de congelar las tarifas y hacer subsidios externos, la cual replica después de tres períodos gubernamentales; los subsidios son un recurso necesario en determinadas emergencias y hay que hacerlos a muy corto plazo, con ‘dosis homeopática’, no a lo bruto. Desde 2006 hasta 2015 se gastaron, en subsidios, USD150.000 millones, de los cuales fueron beneficiados el 20% más rico de la población y el doble que la población más pobre. Entonces, no tiene sentido. La gente que puede pagar tiene que pagar toda la tarifa, el que no puede hacerlo tiene la tarifa social, sino es insostenible y no sé por qué reinciden con esta manía después de los malos resultados que dio esto luego de tres gobiernos kirchneristas», concluyó Apud.