Animalito e’dios

Un nuevo estudio invita a los lectores a proyectarse en el tiempo, adelantarse unos cuantos millones de años e imaginar un planeta Tierra donde el hombre ya no exista. ¿cuál es la especie que sobreviviría? Lejos de la fantasía del Planeta de los Simios, aparentemente sería otra la especie animal que llenaría el vacío y tomaría el poder.

Esta es una pregunta real para la que ninguno tiene una respuesta certera. Pero para la que se han elucubrado muchas teorías. Desde las que han formulado los escritores, hasta algunas de corte ‘científico’. En realidad, la gran mayoría son producto de la fantasía o de datos poco certeros.

Ni nosotros ni ellos

La revista on line The Conversation publicó sus propias conclusiones. Han excluido a las plantas y se han enfocado solo en especies animales. Al contrario de lo que sugiere la ciencia ficción, si no hay humanos, tampoco habrá monos. La teoría sostiene que si los humanos se convirtieran en una especie en peligro de extinción por una razón u otra. Los grandes simios que comparten un enorme porcentaje de genoma con nosotros, lógicamente también desaparecerían.

Podría suceder que se produjera un evento masivo que acabara con los humanos. Pero con toda probabilidad este atacaría a los animales que más se acercaran genéticamente. Por lo que no solo desapareceríamos nosotros. La enfermedad borraría del mapa unas cuantas especies más.

La otra hipótesis sería que, si los parientes más cercanos del ser humano no sobreviven, otro mamífero podría desarrollar una inteligencia superior. Esto les permitiría mantener su presencia en la Tierra y dominar el mundo. Sin embargo, los científicos están de acuerdo en que esto es poco probable. Actualmente ninguna especie tiene las habilidades de los seres humanos. Y no creen que esta situación cambie en los próximos miles de años.

La tierra ya ha experimentado cinco episodios de extinciones masivas. Según los investigadores una sexta ya está en camino. Tras cada extinción se ha dado una diversificación de la vida. Han aparecido especies muy interesantes, que guardaban pocas similitudes con sus ancestros extintos. Especies que dominarían una Tierra sin humanos.

Los reptiles que vivieron hace 250 millones de años, son considerados los ancestros de los dinosaurios. Y también de las actuales aves. Esta realidad hace que predecir cuál será la especie predominante si el ser humanos desapareciera es como poco, bastante difícil. Pero podrían ser los insectos quienes lo lograran.

Las hormigas están consideradas entre las más invasoras del planeta. Y son más de 10 billones de billones. Además, viven casi en cualquier rincón del planeta. De hecho, ya han logrado dominar muchos ecosistemas.

Pero hay muchos más insectos que podrían hacerlo. Las cucarachas tienen un gran poder de adaptación. Las moscas y los mosquitos también, pero además hay un largo etc. Y si bien estas especies que dominarían una Tierra sin humanos puede parecer una alternativa aterradora. Al paso que vamos nos habremos autodestruido mucho antes. Así que no la llegaremos a presenciar.