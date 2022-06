Amber Heard deberá indemnizar con U$S 15 millones a Johnny Depp por difamarlo

El actor estadounidense Johnny Depp ganó este miércoles el mediático juicio por difamación que le inició en 2019 a su exesposa, Amber Heard, a quien acusó de haber actuado con malicia en su contra cuando la actriz público un editorial en el periódico The Washington Post en el que aseguraba que se había convertido en «el rostro público del abuso doméstico».

Así se da por finalizado un extenso proceso completamente viciado de cara a la opinión pública por el tratamiento que el caso suscitó en la prensa y en las redes sociales, donde las campañas a favor de una u otra parte, con demonizaciones y evaluaciones sesgadas de cada gesto y expresión de los partícipes, elevaron a niveles insospechados la evaluación subjetiva de la pugna de la expareja.

Según informó el sitio especializado Deadline, el jurado popular del estado de Virginia que actuó en el juicio integrado por siete personas, deliberó durante tres días y esta tarde dio a conocer la decisión, que hará que el protagonista de la saga «Piratas del Caribe» cobre 15 millones de dólares en concepto de daños, mucho menos que los 50 que había pedido inicialmente.

Sin embargo, por la contrademanda que había presentado contra Depp un año después de la denuncia original, en la que alegaba que su exmarido había coordinado una campaña de acoso en redes sociales y una serie de peticiones para que perdiera sus trabajos en la secuela de «Aquaman» y en la empresa cosmética L’Oreal, Heard obtuvo una sentencia favorable y recibirá un total de 2 millones de dólares.

En tanto, trascendió que el actor no estuvo presente en la audiencia ya que se encontraba de gira en Reino Unido con el reconocido músico Jeff Beck, con quien comparte el proyecto musical Hollywood Vampires, aunque sus representantes habían adelantado a la prensa internacional que presenciaría el veredicto a través de los medios desde el país europeo.

El artículo que Heard había firmado y publicado en el mencionado periódico -propiedad del multimillonario Jeff Bezos- no mencionaba el nombre de su expareja, pero Depp insistió en que se refería a su persona, lo que motivó el inicio de la demanda.

El actor también había asegurado que el editorial tuvo resultados «devastadores» para su carrera, que se encontraba en franca decadencia pese a las tres nominaciones para los premios Oscar que había logrado cosechar en su trayectoria por los filmes «La maldición del Perla Negra» (2003), «Descubriendo el país de Nunca Jamás» (2004 y «Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet» (2007).

Pero además, Depp declaró en su momento que, al contrario de lo que aseveraba Heard, había sido él mismo la víctima de abuso durante el matrimonio que los unió entre 2015 y 2017.

Sin lograr que la Justicia rechazara la denuncia del actor, Heard elevó una contrademanda a mediados del 2020 en la que pedía una suma de 100 millones de dólares, basada en los comentarios que el antiguo abogado y mano derecha de Depp, Adam Waldman, había formulado públicamente, en la que calificaba los dichos de la actriz como «falsos y engañosos».

Por el momento, no está confirmado si la intérprete, también conocida por su participación en las películas «Machete Kills» (2013) y «La chica danesa» (2015), tiene en sus planeas apelar el veredicto o buscar otras formas de reparación legal.

Los conflictos legales de la entonces pareja se remontan al 2016, cuando Heard comenzó el trámite de divorcio y obtuvo una orden de restricción temporaria luego de alegar que Depp había sido «verbal y físicamente abusivo» con ella a lo largo de la relación, usualmente durante episodios en los que él se encontraba bajo la influencia de sustancias o del alcohol.

El proceso judicial de separación finalizó en enero de 2017, momento en que la actriz retiró la orden de restricción y emitió un comunicado conjunto con su exmarido en el que la dupla aseguraba que «la relación fue intensamente pasional y periódicamente volátil, pero siempre unida por el amor».

De todos modos, los problemas resurgieron en 2018, cuando el tabloide británico The Sun publicó un artículo que cuestionaba la decisión de Warner Bros. de contratar nuevamente a Depp para la producción de la tercera entrega de la saga de «Animales fantásticos», del universo de Harry Potter, calificando al actor como un «golpeador de esposas».

En respuesta, el intérprete demandó a la compañía propietaria de The Sun por difamación, dando inicio a un juicio en el que la Justicia del Reino Unido halló culpable a Depp de haber cometido, con una «abrumadora evidencia», al menos 14 actos de violencia contra Heard.

Luego del fallo, el actor renunció a su papel en «Animales fantásticos» por pedido de Warner, y en marzo de 2021 le fue denegada la posibilidad de apelar la resolución ya que el Poder Judicial británico consideró que había recibido un juicio «completo y justo» y que no había motivos para dudar de la credibilidad de su exesposa.

En tanto, los resultados de la causa, constantemente atravesada por la espectacularización y la exposición al mundo entero de detalles íntimos de la vida del matrimonio, despertaron la preocupación de expertos y expertas así como de agrupaciones de víctimas de abuso, que consideraron que el proceso impulsó estereotipos dañinos sobre las personas violentadas y que representa un peligro para futuras demandas de este tipo.

Al respecto, señalaron que las fuertes reacciones en redes sociales que surgieron contra Heard, con oleadas de comentarios que la tildaban de «mentirosa» y de «abusadora», así como las burlas en su contra y los hashtags que pedían justicia para Depp, representan los mecanismos patriarcales que se ponen en juego en estas causas y que afectan de manera directa la forma en que las mujeres se enfrentan a sus abusadores.