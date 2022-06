Acuerdan nuevos precios con aumentos para cortes de carne, frutas y verduras

La Secretaría de Comercio Interior anunció que acordó con supermercadistas y productores la actualización de la canasta de precios para productos frescos, como carnes, verduras y frutas. En el primer caso, se trata de siete cortes de carne que, según el Gobierno, estarán disponibles en 1.000 bocas de expendio de todo el país. Los siete cortes de carne a precios acordados para el consumo interno serán la tira de asado, a $719 el kilo; vacío, a $917; matambre a $899; falda, a $478; tapa de asado, a $719; nalga, a $969 y paleta, a 779 pesos.

En diálogo con División Noticias, el titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), Osvaldo Riopedre, sostuvo que «son todas cuestiones que ya se habían pactado con el anterior Secretario de Comercio y ahora se están pactando para el trimestre hasta octubre» y planteó que «más allá de que deben existir los cortes y que los mismos sufren un aumento previsible, también tenemos que fijarnos en la calidad del producto, y en esto tenemos nuestras reservas ya que lo que se ha presentado hasta ahora no es de la misma calidad que lo que existe con otros precios».

«Más allá de que era un aumento previsible, hay que mirar la calidad del producto», reiteró el titular de la Asociación, sumando a ello que «nosotros nos guiamos por lo que la gente nos manda o reclama, pero lo que vemos en la mismísima Ciudad de Buenos Aires o en la provincia es que la calidad no es buena; en muchos casos no podemos decir que no ha mejorado, pero sí que no tiene nada que ver con lo que habitualmente uno está acostumbrado a consumir, y si lo que uno va a pagar es grasa o menos cantidad de carne, el precio no ha cambiado».

En cuanto a los precios, Riopedre sostuvo que «se respetan pero el problema es que no hay; en el último mes hay muchos faltantes y no estoy hablando del ámbito de Buenos Aires sino de todo el país, y acá hay que hacer una distinción ya que una cosa es el compromiso con los supermercadistas y otra la cercanía con los almacenes de barrio, donde los productos son mucho menos, por ejemplo sesenta, mientras que en los supermercados son aproximadamente 1.200».