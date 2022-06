Abusó de dos niñas de seis y siete años y ahora va a juicio

El juez penal Fabio Monti autorizó la elevación a juicio de una causa por hechos de abuso sexual simple en el cual hay un imputado en carácter de autor, a quien se le adjudica un hecho ocurrido hace ocho años atrás.

De acuerdo a la acusación expuesta por el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia preliminar en los tribunales de Trelew, el hecho ocurrió en fecha que no puede precisarse con exactitud, pero que data entre los meses de marzo a diciembre del año 2014 en un inmueble ubicado en el barrio Vepam de esa ciudad.

Según relató la funcionaria de fiscalía Mariana Millapi, en ese momento dos menores de 7 y 6 años de edad, familiares entre sí, se encontraban en la casa de una abuela en común y en ese momento el imputado, sabiendo lo que hacía con el fin de satisfacer su apetito sexual, las llamó hacia un galpón ubicado en la parte trasera de la vivienda ofreciéndoles golosinas y galletitas. Una vez allí habría consumado hechos tipificados con la figura de abuso sexual simple, tales como exhibición de sus propios genitales y tocamientos a las víctimas. Esta situación se habría desarrollado durante algunos minutos hasta que las niñas se retiraron hacia el exterior.

Una denuncia

Esta situación se conoció luego de la denuncia penal realizada en marzo de 2019, radicada por la madre de una de las niñas en la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Trelew, relatando que tomó conocimiento ese día mientras charlaba con su hija, que para entonces tenía 12 años, y su sobrina cuando en un momento esta última le consulta a su tía si había sido abusada alguna vez. A partir de allí y ante el tenor de su consulta, la mujer comenzó a indagar a su sobrina y a su hija y finalmente ambas le contaron lo sucedido.

Pedido de sobreseimiento

A su turno el defensor público Carlos Flores Pericich, solicitó el sobreseimiento de su asistido, ya que la acusación no refiere fecha precisa, razón por la cual no se pueden recolectar pruebas y además la Fiscalía solo cuenta con una denuncia de la representante legal de las niñas y que ello no alcanza para consolidar un debate. En ese sentido solicitó el sobreseimiento de su representado por el art. 285 inc. y 6 del C.P.P. La defensa insistió con la inexistencia de evidencias, y que la Fiscalía no ha podido recolectar información que describa circunstancia y lugar.

La funcionaria de Fiscalía se opuso a ese pedido manifestando que sí cuentan con elementos suficientes para llegar a debate. Indicó asimismo que las víctimas no pueden circunstanciar fecha y hora de los hechos.

El asesor de menores Pablo Rey por su parte solicitó como medida de protección la prohibición de acercamiento.

Decisión del juez

Finalmente el magistrado afirmó que la Fiscalía ha fijado una fecha en un periodo de tiempo temporal, con la cual no se da la causal de nulidad que sostiene la defensa, refiriendo que de acuerdo a los elementos recolectados en la causa, la misma reúne los requisitos para elevar la presente a debate por lo cual declaró admisible la acusación pública presentada por el MPF y autorizó la apertura de juicio por el hecho de la acusación fiscal, encuadrado en la figura de abuso sexual simple dos hechos en concurso real en carácter de autor y además dispuso la prohibición de acercamiento y de contacto hacia las dos menores de edad.