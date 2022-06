Absolvieron a un hombre acusado de abuso sexual a menor de 3 años

El tribunal integrado por Marcela Pérez, Patricia Reyes y Carlos Villada, este último como conjuez, absolvió este viernes a un hombre que estaba siendo juzgado por un abuso sexual con acceso carnal a un niño de tres años. Hubo incidentes y protestas una vez que finalizó la audiencia. La fiscal María Angélica Cárcano adelantó que impugnará la decisión del Tribunal.

“La Fiscalía no comparte los argumentos dados en el veredicto y, si bien hay que esperar la sentencia, vamos a presentar una impugnación a la decisión que tomó el Tribunal”, expresaron desde el Ministerio Público Fiscal y adelantaron que “se va a impugnar porque es una decisión que afecta la tutela de la víctima, que tenía tres años al momento del abuso”.

“El Tribunal tomó la decisión de absolver por considerar que la acusación era nula porque el abuso no estaba circunstanciado en tiempo, modo y lugar. Pero es la primera vez que sucede esta situación porque la acusación fue controlada en la etapa específica, que es la audiencia preliminar, y no hubo ninguna observación del juez revisor a la acusación e incluso la defensa tampoco hizo ninguna observación en la etapa oportuna”, aclararon desde el MPF.

Y sostienen que “la Fiscalía no comparte la crítica del lineamiento del Tribunal sobre detalles específicos porque, por jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, el estándar probatorio en menores de tan corta edad, es distinto. Uno no se puede pretender que un niño de tres años declare en una Cámara Gesell brindado detalles de tiempo, modo y lugar como podría hacer un adulto”.

Por último, desde la Fiscalía se mostraron «sorprendidos» por el fallo al entender que “hay elementos suficientes para una condena contra el acusado”. Y en esa misma línea rescataron que “los protocolos de abuso sexual fueron positivos, así como los testimonios brindados por familiares de la víctima y de profesionales”.

Aunque aclararon que esperarán los fundamentos del fallo, la fiscal dijo estar convencido de la decisión de apelarlo “para que una instancia superior revise lo resuelto ya que -insistió- existen pruebas para una sentencia condenatoria y la acusación fue revisada en la etapa correspondiente sin ninguna observación de nulidad, ni de la defensa ni del juez interviniente”.

“El siguiente paso procesal es que, una vez que los jueces den a conocer la sentencia definitiva, la Fiscalía lo va a impugnar ante el Superior Tribunal de Justicia y va a pedir la realización de un nuevo juicio”, cerraron.