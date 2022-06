«Vaca Muerta necesita muchísima inversión para llegar al mercado europeo»

El ex secretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat, se refirió a los dichos del periódico neoyorquino Financial Times, el cual aseguró que Vaca Muerta reemplazará la energía rusa que necesita Europa, al tiempo que, con el desarrollo de este mismo yacimiento, Argentina podría convertirse en un competidor en el mercado global de Gas Natural Licuado (GNL). «Nosotros no vamos a reemplazar el gas que Rusia le estaba vendiendo a Europa, hablamos de 450 millones de metros cúbicos al día, pero sí es importante que Argentina esté anotada en la carrera de nuevos abastecedores de gas, porque Europa, después del conflicto bélico, tiene que buscar reducir la dependencia del gas ruso. Ahí se están anotando Estados Unidos, Qatar, Australia y nosotros ni figurábamos en la lista», expresó.

Refocalización

Según contó el especialista, el artículo del Financial Times salió a partir de una nota que el propio Montamat junto al embajador argentino en Estados Unidos escribieron en un diario porteño en el que sugerían la posibilidad de que nuestro país pueda competir con otros «y para hacerlo sugeríamos relanzar el tratado Mercosur-Unión Europea, que estaba muy focalizado en el tema agropecuario, para refocalizarlo en la energía y esto está prendiendo. Quisimos poner en el plano internacional las potencialidades que tiene Vaca Muerta».

Inversión

Finalmente, el ex secretario de Energía de la Nación aseguró que «si queremos desarrollar, no solo Vaca Muerta sino también otros proyectos, para ser abastecedores del mercado europeo, necesitamos muchísima inversión. Y para que esa inversión venga, no podemos tener un país con tasas de riesgo de 1900 puntos básicos, no podemos tener un país con estas inflaciones crónicas. Necesitamos un país con tasas de riesgo acordes a los países de la región, sino las inversiones no van a venir y todo esto va a ser una especulación puramente teórica», cerró.