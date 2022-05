Volvió a prisión un abusador de menores que había sido liberado por una jueza

Tras el pedido de la Fiscal de Rawson, Florencia Gomez, un hombre que estaba condenado a 8 años de prisión por un caso de abuso sexual con acceso carnal contra dos menores de edad en Playa Unión y en la etapa final de esa condena se hallaba bajo el régimen de libertad condicional, está detenido nuevamente por no cumplir con las pautas que le había impuesto la jueza de garantías Karina Breckle.

Debió ser detenido por la Policía después de un amplio operativo para ser sometido a la audiencia donde se tomó esa decisión.

Se trata de Guillermo Andrada, oriundo de Mar del Plata, que a poco de arribar a Rawson para dedicarse a la actividad pesquera, abusó sexualmente de dos menores y una vez detenido, fue condenado a 8 años de prisión.

En diciembre del año pasado, por decisión de la jueza Breckle, quedó en Libertad bajo el régimen de libertad asistida mediante el cual –además de otras pautas de conducta que debía cumplir- tenía que poseer domicilio fijo, no cometer delitos, mantener buenas pautas generales de conducta, no relacionarse con personas del ambiente delictivo y someterse a un tratamiento en contra de las adicciones.

No cumplió con los requisitos

Hace dos semanas, se encontraba con pedido de captura, solicitado por la Fiscal Florencia Gómez y resuelto por la Jueza Breckle para dar con su paradero, al intentar ser notificado judicialmente en la dirección que había dado en la calle Uruguay del barrio Progreso de Trelew, la mujer con la que convivía dijo que Andrada se había ido de la casa y ya no vivía allí. Agregó también que lo había denunciado por haberla lesionado, además de haber maltratado a un hijo discapacitado que ella tiene de otra relación.

Ejecución de penas

La Fiscal General de Rawson, Florencia Gómez, en la audiencia celebrada este jueves, refirió «en materia de ejecución de penas, la suspensión condicional del encierro a modo de prueba en el último tramo de la ejecución está supeditada al cumplimiento de las condiciones taxativamente prescriptas por la ley.

Atento a los distintos incumplimientos de las reglas de conductas impuestas al condenado ANDRADA en fecha 1/12/21 bajo Resolución N°1053/2021, cuando adquirió el beneficio del Régimen de Libertad Asistida. Hay una evidente violación al principio de confianza que exige la Ley de Ejecución penal. En este marco legal, la fiscal solicitó que opere el del art. 55 de la Ley de Ejecución Penal Ley 24.660 y que la libertad asistida de Ezequiel Andrada sea revocada inmediatamente.

Fundamentos de la fiscal

En la audiencia, al momento del pedido de revocación de la libertad asistida, Gomez, aportó documentación respecto de otras dos faltas que Andrada incumplió para seguir beneficiado con ese régimen. En primer lugar, exhibió un informe de la División Investigaciones de la Policía de Rawson. Allí se indicó que luego de irse de la dirección de la calle Uruguay que había dado a la Justicia, estuvo residiendo en la casa de Oscar “El Turco” Alí, un individuo con numerosos antecedentes penales en la Justicia provincial y también en la Justicia Federal, por violación a la ley que combate el narcotráfico. Luego dio cuenta de un informe elaborado por el «Centro de Día» de Trelew, donde Andrada debía concurrir regularmente para realizar un tratamiento contra las adicciones. El informe firmado por las autoridades de ese Centro, fue contundente acerca del abandono del tratamiento que hizo Andrada, incumpliendo también en este aspecto otras de las obligaciones que le había impuesto la jueza Breckle cuando resolvió beneficiarlo con la libertad asistida.

También manifestó en audiencia que “todos estos incumplimientos atentan contra el régimen de la libertad asistida. Andrada violó reiteradamente el principio de confianza, uno de los requisitos para acceder a este beneficio” Agregó que Andrada nunca comunicó de estos incumplimientos ni a su propio defensor, ni al juez de Ejecución, ni al patronato de Liberados, lo que estaba obligado hacer.

Vuelta a la cárcel

Tras la audiencia, el defensor Miguel Lugo destacó, entre otros argumentos, que Andrada nunca tuvo intenciones de fugarse y que además, en procura de reinsertarse en la sociedad, había conseguido trabajo estable en una empresa pesquera con posibilidades, además de alquilar una vivienda. Andrada también contó su versión de los hechos.

Sin embargo, la jueza Breckle fue contundente al momento de resolver que Andrada vuelva a prisión. “Sus explicaciones no conmueven la falta a la Ley de aplicación penal. Ya estaba en la etapa final del régimen de libertad asistida y violó este beneficio de manera reiterada. Tuvo la posibilidad de ponerse en contacto con su defensor o el juez de ejecución penal durante 11 días, en cualquier momento de las 24 horas del día, para dar esas explicaciones. Y no lo hizo. Por ello resolvió revocar el régimen de libertad asistida y que vuelva a un lugar de encierro hasta que cumple la condena”, concluyó.

