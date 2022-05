Usurpación de tierras, una preocupación permanente que no cesa

Permanentemente se conocen datos de intentos de usurpación de tierras en Puerto Madryn, lo que genera preocupación en la comunidad, dado que no solo se ocupan terrenos fiscales, sino también privados, e incluso una modalidad que crece es la de vender lotes que ya tienen adjudicatarios.

«Es una preocupación permanente», advierten vecinos de la zona noroeste de la ciudad portuaria, donde más casos se conocen de usurpaciones e intentos de estas. En los últimos seis meses, se han desarticulado, tomas ilegales en la zona, e incluso hubo intervenciones por parte de las autoridades policiales en situaciones donde se detectó el delito en flagrancia.

Semanas atrás la Policía intervino ante una denuncia en lote en la zona de influencia del barrio Perón, donde una familia intentaba instalarse en el terreno de otra. En este sentido, las autoridades policiales reconocen que se ha vuelto una práctica habitual la oferta de lotes que tienen adjudicatario, “se ofrecen por redes sociales a precios bajos», comentaron.

En la mayoría de los casos de ocupación irregular de tierras, los usurpadores saben que está cometiendo un delito y aún así lo hacen. Sin embargo, recientemente también se ha observado que al delito de usurpación se agrega el de estafa, ya que personas inescrupulosas venden tierras que los pertenecen, a través de redes sociales.

La usurpación de tierras es un delito penal, no solo en los casos que se ocupan propiedades de otras personas, sino también cuando se toman tierras fiscales por la fuerza. Aún así, en los últimos años los casos de usurpación de tierras fiscales han terminado en la regularización de estos debido a la alta demanda de tierras.

Ese accionar proteccionista del Estado, derivó en que el delito siguiera creciendo, y por tanto se tomaron algunas medidas con el objeto de disuadir a los ciudadanos de usurpar tierras. En caso de Puerto Madryn, según la normativa vigente, la toma ilegal de tierras deviene en la imposibilidad de acceder a estas de modo regular. Sin embargo, la comisión de este delito no cesa, y si bien se desarticulan permanentemente usurpaciones, se sigue observando el crecimiento de asentamientos irregulares en la ciudad portuaria.