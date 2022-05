Ushuaia se prepara para el Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo

La primera edición del Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo se realizará entre el jueves y el domingo próximos en la ciudad de Ushuaia, con la competencia de más de 20 películas argentinas y extranjeras e invitados especiales como el actor Leonardo Sbaraglia, que ya se encuentra en la capital fueguina.

El festival que tendrá como sede la sala “Niní Marshall” de la Casa de la Cultura ushuaiense posee un doble formato presencial y virtual, ya que la mayoría de los filmes programados también podrán ser vistos online a través de la plataforma Octubre TV, explicaron los organizadores.

“Es un proyecto cultural que comulga lo privado con lo estatal, y que viene a cubrir la posibilidad de aunar paisaje y cultura. Buscará posicionar al lugar, con sus bellezas naturales y la bonhomía de sus habitantes, en un punto de atracción cinematográfico mundial”, agregaron los voceros oficiales del festival.

En su primera edición, “Cine del Fin del Mundo” tendrá como jurados al crítico y expresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa) Fernando Juan Lima, a la directora y guionista Sabrina Blanco y al realizador, director y productor Rodrigo Tenuta.

En la competencia oficial participarán películas como «Área chica, infierno grande» de Mariano Biasin y Federico Marcello (Argentina, 2020), «Cruce del límite» de Lucas Concia (Argentina, 2020), «EAMI» de Paz Encina (Paraguay, Argentina, México, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y Francia, 2022), «El niño de la selva» de Emilio Bermeo (Ecuador, 2021) y «El perro que no calla» de Ana Katz (Argentina. 2021).

También se presentarán «Golem» de Rafael Macazaga Loria (México, 2021), «La leyenda del Rey Cangrejo» de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis (Italia, Francia, Argentina, 2021), «La muerte de un perro» de Matías Ganz (Uruguay, Argentina, Francia, 2020), «Las mil y una Lemos» de Sabrina Parel (Argentina, 2022) y «Lo que no fue en tu año» de Hernán Velit (Perú, 2020).

Además, por fuera de la competencia serán proyectadas «Abel Alfonso: poeta de La Capuera» de Claudia Beltrán (Uruguay, 2020), «Suspensión» de Luis Soares (Portugal 2020) y «Zona de peligro» de Rigoberto Jiménez Hernández (Cuba, 2021); mientras que habrá una noche especial para «Hoy se arregla el mundo», de Ariel Winograd (Argentina, 2021) protagonizada por Sbaraglia.

El evento cuenta con el apoyo del Incaa, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Municipalidad de Ushuaia y el gobierno de Tierra del Fuego, además de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA) y la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores).

Por otra parte, la provincia busca dar a conocer la Comisión Fílmica de Tierra del Fuego, un organismo que tiene por objetivo “facilitar a las productoras locales, nacionales e internacionales la realización de producciones audiovisuales en la provincia”.

Otras películas que tendrán su lugar en el festival serán «Los inventados», de Leo Basilico, Nicolás Longinotti y Pablo Rodriguez Pandolfi (Argentina, 2021); «Los que no quieren ver», de Graciela De Luca (Argentina, 2021); «Mateína», de Joaquin Peñagaricano y Pablo Abdala (Uruguay, Argentina y Brasil, 2021); «Metele que son pasteles», de Gual Mostajo (Argentina, 2020); y «Nosotros nunca moriremos» de Eduardo Crespo (Argentina, 2020.