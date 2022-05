Triunfo de las brownianas ante Gaiman

En uno de los juegos que abrió la 9° Fecha del Torneo Apertura Femenino de la Liga del Valle del Chubut, denominado “Nuria Lamela”, Guillermo Brown venció en un interesante duelo, a su par de Gaiman FC.

Fue victoria de las brownianas por 4-2, con los goles anotados por Florencia Fernández y Melany Aguilar en dos ocasiones cada una, mientras que Victoria Evans hizo lo propio también por partido doble para las gaimenses. El domingo, se jugará el grueso de la programación con JJ Moreno – Deportivo Madryn y AFO – Alumni, como juegos destacados.

Brown le ganó a Gaiman y se alista para “El Clásico” de la Fecha 10

El futbol femenino de la Liga del Valle del Chubut, el Torneo Apertura denominado “Nuria Lamela” en homenaje la histórica jugadora madrynense, continua jugándose de la mejor manera y por este fin de semana, transita por la 9° programación, en la que se dieron interesantes cotejos.

En la tarde del sábado, en la cancha auxiliar del Club Guillermo Brown, se convocaron las locales, dirigidas por Nuria Lamela, para recibir a Gaiman FC y donde se dio la importante victoria para las anfitrionas, por 4-2.

Fue un partido en el análisis general, entretenido, parejo y con buenos pasajes de juego; en el que las brownianas lo supieron revertir a su favor: abrió la cuenta en el primer tiempo la joven ex Racing de Trelew, Melanie Aguilar, para poner el 1-0 parcial, resultado con el cual las portuarias se fueron ganando al entretiempo.

Sin embargo, apenas reiniciado el juego, a minutos de comenzar el segundo tiempo, la muy buena delantera visitante, Victoria Evans, puso el 1-1. “La Banda” no se cayó anímicamente ante el gol de la visita y fue en busca de del segundo gol de la tarde, que rápidamente encontró tras un buen centro de la capitana Patricia Ruiz, Florencia Fernández, ingresando al área chica para definir de cabeza para el 2-1 parcial.

Brown estaba mejor, y las locales ampliaron el anotador al promediar el segundo tiempo, a través del tanto anotado por Melanie Aguilar para poner el 3-1; pero le puso emoción minutos después la visitante, Victoria Evans nuevamente, para el 3-2.

No estaba cerrada la tarde en cuanto a goles, ya que sobre el final, “Flor” Fernández definió, en un contrataque y tras quedar mano a mano con la golero gaimense, para el 4-2 que sería el final.

De esta forma, las brownianas llegarán alentadas por una victoria al importante duelo de la próxima semana, el que por la 10° Fecha jugarán ante el Deportivo Madryn, en lo que marcará un hecho histórico en el futbol femenino de Puerto Madryn: será la primera vez que se enfrentarán por un Torneo oficial de Liga del Valle, los equipos Femeninos de los dos clubes más populares de importantes de la ciudad.

Como sigue la 9° Fecha

La programación, continuará este domingo, con juegos, más que interesantes e importantes para la tabla de posiciones y la ubicación de los equipos en la clasificación de cara a la Copa de Oro.

Las líderes, Racing de Trelew, jugarán como visitantes del Club Empleados de Comercio, a partir de las 13:30 horas; mientras que a las 14 horas, Deportivo Dolavon recibirá a Defensores de la Ribera.

En tanto, a las 16 horas, en Puerto Madryn, las campeonas defensoras JJ Moreno, recibirán a uno de los equipos de mejor presente en el certamen, como ser las chicas del Deportivo Madryn. En el mismo horario, se dará el clásico femenino, entre Alianza Fontana Oeste y Alumni.

También a las 16, jugarán Defensores del Parque ante Atlas, quedando con fecha libre el equipo de Mar Che.