Tragedia en Trevelin: un niño murió aplastado por toneladas de maíz

Un niño de once años murió ayer por la tarde, luego de haber sido aplastado por varios kilos de maíz en el establecimiento La Juliana, ubicado en cercanías al ingreso del Parque Nacional Los Alerces. El trágico hecho tuvo lugar cerca de las 19 horas cuando el encargado del campo se encontraba junto a su patrón y un peón descargando una tolva de maíz. Junto a ellos se encontraba el hijo menor del encargado, al cual en determinado momento dejan de verlo, por lo que sospecharon que podría haberse subido al carro donde descargaban el cereal. Ante esta desesperante situación deciden dar vuelta el carro enganchándolo en una camioneta y allí es que encuentran el cuerpo del pequeño.

Debido a que en el lugar no había señal para llamar a la ambulancia deciden llevarlo en un vehículo particular pero cuando llegaron el niño ya había fallecido por aplastamiento y ahogamiento.