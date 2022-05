Tragedia en Comodoro: una mamá y su hijo murieron en un incendio

Una mujer y su hijo de un año y medio murieron esta mañana en un trágico incendio en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El luctuoso hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la avenida Nahuel Huapi, del barrio Standard Norte.

La noticia fue confirmada por el jefe del Cuartel de Bomberos, quien contó que encontraron a ambos encerrados en el baño, tratando de resguardarse del fuego y el humo. Lamentablemente, al sacarlos del lugar les realizaron maniobras de RCP pero no pudieron reanimarlos. Las víctimas fueron identificadas como Evangelina Toloza, de 42 años, y su hijo Jonás Mateo, de un año y medio.

Según contaron los vecinos, en el lugar se escuchó una fuerte explosión e inmediatamente comenzó a incendiarse la vivienda. Si bien hasta el momento no se conocen los motivos que desataron el fuego, todo parecería indicar que podría tratarse de una garrafa, ya que es una zona que no tiene conexión a gas natural.