Tenía tobillera electrónica, lo detuvieron y la destrozó contra la pared de la comisaría

Minutos antes de las dos de la mañana, efectivos policiales se hicieron presentes en Argentina Bar, ubicado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Marcos A. Zar, donde un joven se encontraba causando disturbios. Al llegar al lugar, los uniformados encuentran a un hombre que insultaba al personal de seguridad, pero al ver la presencia policial intenta irse. Finalmente fue interceptado en Yrigoyen y Mitre donde comenzó a insultar a los policías: «Yo no soy ningún gil, que se piensan que me van a llevar así nomás giles. Tengo pulsera electrónica ya he caído detenido», les dijo el exaltado muchacho a los uniformados. En ese momento los policías le dicen que si se tranquiliza se puede ir, pero contrario a ello, el muchacho invita a los efectivos a pelear, por lo que finalmente fue detenido.

Una vez en la comisaría Primera, desde la seccional tomaron contacto con el comando de la ciudad de Trelew para conocer los motivos por los que el detenido tenía tobillera electrónica y es en ese momento que avisan que el aparato había dejado de tener señal de manera repentina.

Cuando los policías van a ver qué pasó, se encuentran al detenido tirando la tobillera contra la pared, al tiempo que insultaba, hasta terminar destruyendo el aparato.

De esta manera, R.S.M.A., quedó detenido hasta la audiencia de control de detención.