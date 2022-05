Se lanzó la instancia Local de los Juegos Evita

Este jueves en la mañana, en el Gimnasio Municipal N°1, se realizó el lanzamiento de la instancia Local de los Juegos de Desarrollo Deportivo Evita.

La competencia, se disputará entre los días 30 de mayo al 3 de junio, en diversas actividades deportivas.

Los Evita Locales listos para comenzar

Esta jueves por la mañana, se realizó la ceremonia de presentación de la instancia Local de los Juegos de Desarrollo Deportivo Evita 2022, acto que contó con la participación del intendente Gustavo Sastre, acompañando la competencia que se jugará en 43 disciplinas en modalidad convencional y adaptadas.

La actividad, tuvo lugar en el Gimnasio Municipal Nº1, organizada por la Subsecretaría de Deportes y que se hará entre el 30 de mayo y el 3 de junio.

Además, estos juegos también cuentan con deportes adaptados, entre los que se destacan el bádminton, fútbol 3, taekwondo y tenis. En tanto, las categorías incluidas en esta etapa local son: Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17.

En la última edición de los Juegos Evita, Puerto Madryn contó con la mayor cantidad de representantes de Chubut en la instancia nacional, por lo que en el lanzamiento de hoy se puso en valor las exhibiciones de las distintas disciplinas que participan en esta competencia.

Al respecto, el Intendente dijo: “Estamos muy contentos de poner en funciones nuevamente esta competencia. Tras las imposibilidades generadas por la pandemia, hoy estamos disfrutando de la reactivación de muchas actividades como estas y es una excelente noticia para toda la comunidad, ya que entendemos que el deporte cumple un rol esencial dentro de la sociedad”.

Cabe remarcar que las inscripciones permanecen abiertas hasta el viernes 20 de mayo. Para consultas pueden comunicarse con la Subsecretaría de Deportes, ubicada en Roque Sáenz Peña 352 o al correo electrónico [email protected]