Robó y prendió fuego una casa, alega haber estado excedido de alcohol y pastillas

En una audiencia de control de detención desarrollada en sala de oficina judicial, el Ministerio Público Fiscal, representado por el funcionario de fiscalía Lucas Koltsch, acompañado por la funcionaria Florencia Palucchini, imputó a una persona por un hecho de robo en grado de tentativa, además de haber causado un incendio en el lugar.

Según el relato fiscal, el jueves 19 cerca de las 3, Omar Darío Peñaloza se apersonó en el patio de un inquilinato ubicado en calle Edison Norte de esta ciudad, donde ingresó al inmueble principal tras haber provocado la rotura de un vidrio. Allí fue sustrayendo diversos elementos, como dos televisores, mini componente con parlantes, secador de pelo, y prendas, entre otros, lo que fue llevando y acopiando en la esquina de Edison y Ecuador. Una vez finalizada su faena, el imputado habría provocado un incendio en el sitio tras dejar las hornallas de gas abiertas, lo que generó que las llamas se propagaran.

En ese momento pasaban dos efectivos policiales y se encontraron con Peñaloza, quien manifestó no saber que sucedía, y les fue imposible el ingreso por la voracidad del fuego, ante lo que debieron llamar a una dotación de bomberos, quienes una vez arribados al lugar se hicieron cargo del siniestro, mientras Peñaloza era detenido tras comprobarse la sustracción. El funcionario Koltsch informó que si bien no estaba aún la conclusión oficial acerca del incendio, el titular de la dotación había manifestado que el mismo había sido de carácter intencional.

La calificación provisoria es la de robo en grado de tentativa con concurso real con estrago doloso por incendio y quedará a cargo de la investigación la fiscal general Carolina Marín, junto con quienes representan a la fiscalía en este acto.

Si bien el defensor Sergio Rey se opuso parcialmente a la apertura de investigación debido a la ausencia de informes, el Juez Marcelo Nieto Di Biasse consideró que habían evidencias aportadas por los testimonios presentados y afirmando que lo calificado es provisorio, determinó la apertura de investigación correspondiente.

Posteriormente, se trató lo relacionado con la medida de coerción al haberse solicitado dos meses de prisión preventiva y en tal sentido se argumentó sobre el peligro de fuga, ya que el imputado tiene una condena del 16 de mayo de 2019 por robo agravado tentado, en la que se impusieron dos años en un juicio abreviado, con la declaración de reincidencia, por lo que en caso de caer condena en esta causa sería de cumplimiento efectivo. Además, el 9 de febrero de este año se le impuso en un hecho de robo simple la obligatoriedad de firmar una vez por semana el libro de ejecución penal, lo que no había cumplimentado en ningún momento

Tanto el defensor como el propio imputado pidieron medidas sustitutivas, justificando lo sucedido en que se encontraba en un estado provocado por exceso de consumo de alcohol y pastillas. Expusieron acerca del arraigo, y el trabajo remunerado que tiene en este momento, además de entrever alguna relación existente con la propietaria del inmueble afectado.

De todas maneras, los antecedentes fueron valorados por el Juez Di Biasse, además de la gravedad del hecho, por lo que resolvió la prisión preventiva de Omar Darío Peñaloza por el término de dos meses. Cabe destacar que el imputado en forma voluntaria se negó a escuchar los fundamentos de la decisión y pidió ser retirado del lugar, por lo que el magistrado debió argumentar en presencia de su representante legal, a la vez que dispuso que antes de ser trasladado a la dependencia dispuesta, se lo revise en el cuerpo médico forense.