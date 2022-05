Reacción nula

El anuncio reeleccionista de Alberto Fernández desde España, no provocó la reacción que se esperaría. De hecho la respuesta fue casi nula. En cualquier circunstancia, este anuncio debería suponer una reafirmación de liderazgo de quien Gobierna, una apuesta a alinear la tropa, cerrar filas, desactivar internas.

Pues este no parece ser caso. Quizá cómo lo dijo desde otro continente, no se le escuchó con claridad, y todavía están decodificando el mensaje en las filas del peronismo.

Para quien se lo perdió, ante la requisitoria periodística sobre su futuro político, Alberto Fernández respondió, «Sí, absolutamente. Con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie».

Eso fue todo, algún mensaje para la vicepresidente, desde el otro lado del océano y finalmente la confirmación de su aspiración reeleccionista.

Mientras tanto en casa, las reacciones solo se dieron en las redacciones y estudios de TV, porque «los muchachos» se llamaron a silencio, con alguna honrosa excepción y de escaso peso.