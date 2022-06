Rawson fue escenario de 1° Provincial

El pasado fin de semana, se realizó en la ciudad de Rawson, una nueva fecha del Torneo Provincial de Levantamiento Olímpico.

El evento, contó con el acompañamiento de Chubut Deportes y la participación de deportistas de la Capital provincial, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

El Levantamiento celebró su primer certamen

El pasado sábado 28 se llevó a cabo en las instalaciones del SUM de la pista municipal de atletismo de Rawson, el primer Torneo Provincial de Levantamiento Olímpico, certamen organizado por la escuela municipal de la ciudad capitalina a cargo del profesor y entrenador Nicolás Balcázar.

En esta oportunidad, participaron atletas de la Escuela de pesas local, como así también de Comodoro Rivadavia (a cargo de la entrenadora Cinthia Cádiz) y de Puerto Madryn (Javier Membribes). Participaron un total de 13 deportistas, siendo 5 femeninas y 8 masculinos.

El principal objetivo del torneo respaldado por Chubut Deportes, fue el de comenzar a confeccionar los pre-equipos que representarán a Chubut en los Juegos de la Integración Patagónica (9 10 y 11 de septiembre en Santa Rosa, La Pampa) y los Juegos Nacionales Evita (del 24 al 29 de Octubre en Mar del Plata).

De cara a estos eventos, se planea realizar dos encuentros más, previos a los mencionados eventos, con el fin de darles rodaje competitivo a los atletas de la provincia.

Las próximas ediciones tienen fecha a definir y se ajustarán al calendario de la Liga Patagónica y al de la Federación Argentina de Pesas.

LEVANTAMIENTO OLÍMPICO – TORNEO PROVINCIAL

RESULTADOS CATEGORÍA FEMENINA:

-Micaela Sandoval (EDA Rawson): 1er puesto. Categoría Absoluto hasta 64kg de peso corporal

-Brunella Leiva (EDA Rawson): 2do puesto. Categoría Absoluto hasta 59kg de peso corporal

-Yamila Contreras (EDA Rawson): 3er puesto. Categoría Absoluto hasta 59kg de peso corporal.

-Romina Castro (EDA Rawson): 4to puesto. Categoría absoluto hasta 64kg de peso corporal.

-Pilar Sandin (EDA Rawson): 5 to puesto. Categoría Sub 15 hasta 59kg de peso corporal

RESULTADOS CATEGORÍA MASCULINA:

-Nahuel Orellana (CAI): 1er puesto. Categoría absoluto hasta 73kg de peso corporal.

-Julio Pérez (Madryn): 2do puesto. Categoría absoluto +109kg de peso corporal.

-Bruno Hughes (EDA Rawson): 3er puesto. Categoría absoluto hasta 81kg de peso corporal.

-Francesco Grilli (Madryn): 4to puesto. Categoría Sub 17 hasta 61kg de peso corporal.

-Eric André (EDA Rawson): 5to puesto. Categoría absoluto hasta 81kg de peso corporal.

-Tomas Gatica (Madryn): 6to puesto. Categoría Sub 15 hasta 73kg de peso corporal.

-Giovanni Grilli (Madryn): 7mo puesto. Categoría Sub 15 hasta 61kg de peso corporal.

-Ciro Epulef (EDA Rawson): 8vo puesto. Categoría Sub 15 hasta 89kg de peso corporal.