Presentaron el Plan Operativo Invernal en Esquel

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este miércoles por la mañana, en el predio de Vialidad Nacional en Esquel, el acto lanzamiento del Plan Operativo Invernal que tiene como objetivo garantizar la seguridad de quienes transitan por las rutas.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente municipal, Sergio Ongarato, el jefe de Vialidad Nacional Distrito Chubut, Julio Otero, la presidenta de Vialidad Provincial, Cynthia Gelvez, y el subsecretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo, José Mazzei.

Participaron los intendentes de Trevelin, Héctor Ingram, de El Hoyo, Pol Huisman, de Gobernador Costa, Miguel Gómez, y el Parque “Los Alerces”, Hernán Colomb, además del ministro de Gobierno, Cristian Ayala, y la titular de Educación, Florencia Perata.

A su vez, asistió el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Luis María Aguirre, el secretario de Bosques, Rodrigo Roveta, el responsable de Chubut Deportes, Gustavo Hernández, el subsecretario de Agricultura, Claudio Mosqueira, entre otros.

Respuestas

En la presentación del Plan Operativo Invernal 2022, Arcioni destacó que la provincia está “nuevamente de pie” producto del esfuerzo y compromiso de todos los chubutenses, subrayando que en ese contexto desde el Gobierno “estamos dando respuesta a todos”.

Valoró el trabajo de Vialidad y consideró que el desarrollo vial es un factor clave para potenciar actividades como el turismo y el crecimiento de las economías. Rescató la inversión en las rutas de la provincia, las cuales son fruto de gestiones en silencio pero sin descanso.

“Quiero agradecer a Vialidad Nacional por escucharnos y saber cuál es la prioridad”, enfatizó el Gobernador, al tiempo que rescató el aporte en terreno de los viales que hacen el mantenimiento de cientos de kilómetros a lo largo y ancho de la provincia.

Arcioni puso en relieve las obras de pavimentación en marcha y las que serán licitadas próximamente. Dijo que estos mejoramientos exigen recursos materiales y por eso “hicimos una fuerte inversión en épocas de crisis. Ahora proyectamos 150 millones para seguir equipando a vialidad”.

Obras en marcha

A su turno, el jefe del Distrito Chubut de Vialidad Nacional, Julio Otero, no dudó en destacar el acompañamiento del Gobernador en el acto realizado hoy en la ciudad de Esquel, ya que “nunca se había dado una oportunidad que un mandatario provincial esté presente”. Lamentó que durante el gobierno nacional anterior el organismo vial “estuvo ausente y nos llevó a un lugar que esperamos no volver nunca más. No podíamos llevar procesos de integración con provincias ni municipios, por suerte a partir de diciembre del 2019 empezó a cambiar”.

Señaló luego que “hoy no convoca este lanzamiento del programa invernal. Mostramos que en estos dos años hemos comprado equipos, estamos incorporando tecnología. Nuestra respuesta va a ser contundente ante la preocupación en lo climático”.

Por último, el funcionario nacional ponderó que “teníamos muchas obras paradas y en 2020, en plena pandemia, en una charla con el gobernador se fue poniendo al hombro todas esas gestiones paralizadas y empezó a ponerlas en marcha”.

Rutas seguras

Por su parte, Mazzei explicó que el plan invernal es pensado para garantizar la seguridad en el tránsito y contó que “en el protocolo de este año será sumamente importante reforzar la comunicación para los vecinos y para los turistas que nos visitan”.

“Este año, ante la decisión del Gobernador de jerarquizar nuestra área, se creó la Dirección de Prevención y Reducción del Riesgo, una pieza fundamental para poder relevar constantemente y transmitir a la ciudadanía el estado de situación de las rutas y caminos”, planteó.

Además, acotó que “implementaremos un mapa de situación donde estará plasmado ya sea un alerta, situación de mantenimiento de rutas y situaciones amenas, para que la ciudadanía visite las localidades, por eso se informarán las fiestas populares, la pesca en la costa, etc.”.

Trabajo conjunto

Por último, Gelvez resaltó el vínculo aceitado entre instituciones “ante las situaciones climáticas, ya sea verano o invierno. Vialidad siempre está a disposición y tratando las zonas necesarias para brindar a la sociedad la seguridad de tener las rutas transitables”.