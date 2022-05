¿Podría la Luna tener atmósfera?

La Luna cuenta actualmente con una finísima capa de gases que no resulta estable en el tiempo y que a duras penas podemos considerar como una verdadera atmósfera. Por supuesto utilizaremos esta palabra para referirnos a ella, pero esta atmósfera poco tendrá que ver con la de la Tierra, Marte o incluso Titán, la luna de Saturno.

La “atmósfera” lunar ejerce una presión sobre la superficie del satélite mil billones de veces menor que la terrestre y de hecho se calcula que su masa total está en torno a las 20 toneladas, como un camión cargado de mercancías. En comparación la atmósfera terrestre acumula una masa de unos 5 mil billones de toneladas. La atmósfera de la Luna está compuesta principalmente de Argón, Neón y Helio, que se producen como resultado de desintegraciones nucleares en el interior del satélite o tras interacción de otros átomos con el viento o la luz solar.

Podríamos pensar que la Luna podría ser como Marte [link a “Así perdió Marte sus océanos”], que tuvo una densa atmósfera en el pasado y que la perdió cuando desapareció el campo magnético que la protegía del viento solar, pero que esta atmósfera podría resurgir y perdurar con la ingeniería planetaria apropiada. Y aunque sí es cierto que pensamos que en sus orígenes nuestro satélite contó con una atmósfera unas dos veces más densa que la atmósfera marciana actual, que perduró durante unos 70 millones de años pero que acabó siendo barrida, las similitudes con Marte acaban ahí.

En la actualidad nos resultaría imposible dotar de nuevo a la Luna de atmósfera, por varios motivos. El primero es, como ya hemos comentado, por la ausencia de un campo magnético que repela al viento solar. Sin embargo, esto podría solucionarse con relativa facilidad. Ya se han estudiado mecanismos para crear un campo artificial alrededor de Marte, con alguna especie de bobina que cree este campo magnético en el espacio, protegiendo la atmósfera marciana.

Pero aún con el viento solar fuera de la ecuación, la Luna tendría otro problema para retener una posible atmósfera, uno que no podemos remediar. Este problema es resultado de su pequeño tamaño y de su cercanía al Sol. Básicamente, la Luna tiene una gravedad demasiado pequeña y está demasiado caliente (cuando le da el Sol) como para retener cualquier gas más ligero que el Xenon. Es decir, todos los gases que nos interesan.

(Fuente: Muy Interesante – REFERENCIAS: Needham, D. Kring, 2017, Lunar volcanism produced a transient atmosphere around the ancient Moon, Earth and Planetary Science Letters, 478: 175 DOI: 10.1016/j.epsl.2017.09.002)