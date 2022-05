Playa Unión recibirá una nueva velada del deporte de los puños

El próximo viernes 3 de junio desde las 22 horas, el gimnasio “Héroes de Malvinas” de Playa Unión será sede de un nuevo festival de boxeo profesional, en este caso, organizado por el Club de Boxeo Rawson.

En el cronograma de peleas, se destaca tres combates profesionales y cinco amateur.

El box tendrá actividad el 3 de junio

El responsable del Club de Boxeo Rawson y organizador del evento, el profesor Raúl “Pampa” Decir, visitó Chubut Deportes y mantuvo un encuentro con el presidente Gustavo Hernández, y los gerentes Marcelo Richotti (Deportivo) y Gustavo Gómez (Relaciones Institucionales).

El ente deportivo provincial respaldará el evento que tendrá un total de 3 peleas profesionales y otras 5 amateur. Además, se hizo entrega de indumentaria deportiva (buzos, pantalones y bermudas) para los chicos que entrenan en el Club de Boxeo Rawson.

Al término de la reunión, Ducid destacó que “tuvimos una muy buena charla con Hernández, Richotti, Gómez y toda la gente de Chubut Deportes. Estoy contento por el apoyo recibido y el material que nos llevamos para los chicos de la Escuela”.

Añadió que “estamos trabajando fuerte para el festival del 3 de junio en Playa Unión, que tendrá tres peleas profesionales de fondo, algo que no se si alguna vez se hizo en Rawson, asique estamos contentos y apuntando a que todo salga de la mejor manera”.

Y ampliando respecto a la velada agregó que “estamos armando una ingeniería económica importante, porque no es fácil traer gente de Neuquén, de Buenos Aires, de Comodoro Rivadavia y Puerto San Julián. Es una movida grande, pero por suerte contamos con el respaldo de Chubut Deportes, asique muy agradecidos”.

En cuanto a la cartelera contó que está prácticamente definida: “peleará Mauro Corbalán de fondo con Axel Isla, un chico invicto de Neuquén. Viene Rogelio Javier de Buenos Aires parar pelear con Fuentealba y además estará debutando Ariel López de Comodoro Rivadavia, ante Federico Vega de Puerto Madryn. Como si fuera poco, habrán otros cinco combates amateur”.

“Esperemos que la gente acompañe como lo hace siempre. Por suerte el boxeo en Rawson está teniendo mucha actividad. Sin ir más lejos el viernes se hizo un festival en Playa Unión, hubo uno hace un mes atrás y en menos de 15 días será el nuestro, asique es un alegría grande que haya mucho boxeo y que nuestros jóvenes de Rawson tengan la oportunidad de mostrar lo que están trabajando en cada uno de los gimnasios y Escuelas de Boxeo”, remarcó el experimentado entrenador.

Por último, Ducid confirmó que desde hoy ya están las entradas a la venta y señaló a su vez que “es un esfuerzo grande el que hacemos en el Club y necesitamos que nuestros profesionales peleen. Al no haber promotores en la zona, nosotros los entrenadores tenemos que hacer el trabajo de entrenar y organizar los festivales. No es lo que corresponde pero no queda otra, asique esperemos que todo salga de la mejor manera y que la gente acompañe”.