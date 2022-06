Pesar por el fallecimiento de Norma Beatriz Ramos

Norma Beatriz Ramos

In memoriam

Camino por la calles de Madryn y están vacías. Hay otros rostros que se acercan sonríen o abrazan y desaparecen. Madryn sigue vacío. No está el lugar adonde refugiarse con una palabra cálida, un consejo inteligente o una visión llena de intuición certera que da siempre en el blanco. No está la palabra amiga, el abrazo hogar, el aliento amoroso y ese ángel alado que transforma en amor todo lo que toca.

Falta su luz, el hogar de la amistad. Y se siente el vacío como una noche sin estrellas. Hoy nos falta nuestra querida Norma Beatriz Ramos y no nos alcanzan las palabras, ni los gestos, ni los abrazos, ni el estupor para atajar este vacío que queda en las calles de Madryn y en nuestro lado de adentro.

Madryn sin Norma es otro Madryn. Ella pobló de vibrante energía cada paso de su vida y de quienes la conocimos. Nada era al azar, o porque sí. Ella pensaba y sentía cada detalle como único. Buscaba la excelencia en todo lo que hacía, sin esfuerzo, le brotaba con una naturalidad asombrosa. Y su mente, adelantada para la época, visionaria y estratega, nos invitaba a seguirla con convicción, porque el entusiasmo, el deseo y el amor con que cada uno de esos proyectos nacía, llevaban la fuerza para echarlos a andar y recibir la adhesión de la comunidad.

Norma es la mujer más inteligente que conocí en mi vida. Aprendí mucho con ella. Creo que estas palabras también resuenan en Madryn para quienes la conocimos. A la inteligencia la combinaba con sabiduría. Y amor.

Camino por las calles de Madryn y están vacías. Falta ese cuenco amoroso adonde recurrir una y tantas veces. Sí, ella está, porque los que parten son personas invisibles pero no ausentes, dice San Agustín, y que no podemos olvidarlos solo porque se han ido, ni dejarlos solo porque se han muerto. Pero hoy aceptamos que no nos alcanza San Agustín y toda la hilera de sabios de la humanidad para consolar el vacío en este mundo tangible.

Podríamos enumerar cada acción suya en favor de la comunidad, cada visión mágica, cada persona que ayudó y serían ríos de tinta infinitos. Cada uno lo sabe. Podríamos hablar de la amorosa madre, esposa, hija, abuela, amiga, vecina, abogada, empresaria, creadora, fundadora, visionaria. Podríamos hablar de la admiración de verla en acción, con fuerza, ímpetu y valor únicos. Podríamos hacerlo. Pero hoy Madryn está vacío de Norma y nosotros estamos buscando a la vuelta de la esquina, otra vez, su luz.

Silvia Iglesias