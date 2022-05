Padres Organizados: «Nos preguntamos si el paro es la única forma de protesta»

La referente de Padres Organizados en Chubut, Pilar Cimato, analizó el paro llevado a cabo por el gremio ATECh a nivel provincial para este día martes y consideró que los estudiantes fuera de las aulas son «un daño colateral» del conflicto entre el sindicato y el Gobierno Provincial, en el marco de los reclamos salariales esgrimidos por el primero.

En diálogo con AzM Radio, Cimato criticó que «hay que tener en cuenta que recién hoy convocó el Gobierno, a las 18 horas, a los gremios a una negociación, pero este último hizo el paro antes y esto es lo que no se entiende, más allá de lo que pueda llegar a ser la propuesta» y planteó que «el gremio llama a una protesta cuando todavía no están las negociaciones; no está bien visto y hay mucho enojo en las familias».

«En Puerto Madryn hay de todo con respecto al paro, no es que el acatamiento es bajo sino que hay bastantes medidas de fuerza en el nivel secundario; hay escuelas casi cerradas y guardias, pero casi ni un docente trabajando, más allá de que hay muchos que no quisieron adherir al paro pero, al no haber Preceptoría y demás (trabajadores auxiliares) los chicos no pueden estar en la escuela por medidas de seguridad», advirtió la representante de la organización.

Asimismo, Cimato expuso que «no es solo la falta de clases sino que hay otros inconvenientes: hay padres que quieren ir a trabajar y no pueden» y aclaró que, a simple vista, «el paro es menor en las escuelas primarias y de Nivel Inicial».

«Nos preguntamos por qué ‘otra vez con lo mismo’ y si esta es la única forma» de protestar, sostuvo.

«Queremos que las familias estén presentes en estas negociaciones y lo hemos planteado, no para hablar de la cuestión económica sino del derecho a la educación de los chicos. Está tan pisoteado ese derecho que llega un momento donde uno dice ‘basta’ hacia los dos lados, tanto hacia los gremios como también al Gobierno», apuntó la referente de padres que piden para que sus hijos puedan asistir a clases.

«Nuestra función como padres es reclamar por el derecho de nuestros hijos», señaló Cimato, quien también es docente del ámbito público provincial, concluyendo que «es necesario un cambio cultural, porque ese docente o auxiliar que está yendo a trabajar tiene que preguntarse si realmente quiere estar donde está; quizá suene altruista, pero tenemos que preguntarnos diariamente esto, y una vez que ello cambie, habrá otro futuro en el que entendamos que sin educación no podemos hacer nada; es patética la grieta, el desequilibrio y la inequidad que hay en nuestras infancias y adolescencias».