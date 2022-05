Pacientes oncológicos de PAMI en Madryn siguen sin solución a la falta de médico

Familiares de pacientes oncológicos de PAMI que se atienden con el doctor Carlos Gallina en Puerto Madryn, reiteraron su reclamo «para que se solucione la situación, porque peligra la continuidad de los tratamientos», según advirtieron a través de una comunicación. La situación data de hace varios meses y, hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial por parte del organismo en la ciudad del Golfo.

«Para el 1 de junio ya no vamos a tener la prestación del doctor, él ya no puede continuar y en este momento mantiene el costo de los tratamientos, inclusive facilita medicación oncológica a pacientes a los que no le autorizan la medicación», señalaron, sumando a ello que «la falta de respuesta por parte de PAMI hace que nuestros padres queden sin cobertura en una situación tan delicada como es la de un paciente oncológico; no sólo lidiamos con la enfermedad, sino también con instituciones que no dan respuesta ni accionan favorablemente para resolver esta situación».