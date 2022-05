Obras realizadas en Chubut se presentan en Buenos Aires

El próximo viernes 6 de mayo, la arquitecta y diseñadora Leticia Balacek presentará en Buenos Aires su exposición “Relieve Interno”, en la cual exhibirá obras producidas en distintos lugares de Chubut y la Patagonia elaboradas a través de una técnica denominada “dibujo en vivo”, que desarrolló en diferentes etapas durante un recorrido que realizó recientemente por nuestra región.

La inauguración de la exposición se llevará a cabo en la galería de arte “Fundación 9,37 Sudestada”, ubicada en la calle Aníbal González 937, Tigre, en el horario de 19 a 23, con la colaboración de Mariana Rodríguez Iglesias (curadora), Yafit Taranto, Florencia Fortini (fotografía y video), Tomás Spadari (dibujos) y Ritmo Chacal (música).

Posteriormente, la muestra interdisciplinaria se presentará en la Casa del Chubut en Buenos Aires, ubicada en pleno centro porteño, en la calle Sarmiento 1172, a metros del Obelisco.

La artista

Balacek es arquitecta, artista visual y diseñadora. Ha vivido y trabajado en Estados Unidos, Países Bajos, Indonesia y Alemania. A través de los años, se ha enfocado en la búsqueda de una arquitectura más humana y experimental, a la vez que innovadora y creativa. Ha trabajado en formatos múltiples y diversos como la fotografía, la ilustración y el video, haciendo énfasis en el espacio y en el habitar. Sus procesos artísticos han abarcado experimentaciones e investigaciones con dibujos, collages, sonidos y texturas, generando registros y proyectos que reflejan la autenticidad de lo local.

Ha trabajado como proyectista en reconocidas oficinas de arquitectura internacionales, como Steven Ehrlich Architects (Estados Unidos), Mecanoo Architecten (Países Bajos) y Pop Arq (Argentina). Algunas de sus performances y exhibiciones más destacadas han sido “The forbidden fruit” en el Museo Judío de Ámsterdam, Países Bajos (2012); GEN i US en el ICAD Indonesian Contemporary Art & Design, Yakarta, Indonesia (2012); “Forever change” en el Museo Van Gogh, Ámsterdam, Países Bajos (2014), “To get lost and dissapear” en el Centro de las Artes y Nuevas Tecnologías, San Luis de Potosí, México (2015) y “Cuerpo de agua” en el Teatro La Paz, San Luis de Potosí, México (2016).