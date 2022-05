Nueva caída de “La Banda”

Por la 13° Fecha de la Primera Nacional, Guillermo Brown perdió esta tarde en su visita al Estadio Centenario de Quilmes.

Fue por 1-0, con el gol que a los 7 minutos del segundo tiempo anotó González. El próximo fin de semana, los brownianos recibirán a Independiente Rivadavia.

Brown no logra levantar cabeza y sufrió una nueva derrota

Pese a que mostró buenos pasajes de juego, no le alcanzó a Guillermo Brown esta tarde para sumar en su visita a Quilmes por la 13° Fecha de la Primera Nacional y perdió por 1 -0 ante el conjunto “Cervecero”.

Luego de un primer tiempo parejo, en el que los dirigidos por Andrés Yllana tuvieron el manejo del balón y crearon interesantes situaciones de gol, no pudo concretar u lo pagó en el segundo tiempo.

Fue entonces que a los 7 minutos del segundo tiempo, el equipo anfitrión, que comanda Leandro Benítez, puso el 1-0 que sería el final en el cotejo, con la definición desde los pies de Federico González.

“La Banda”, buscó la igualdad, llegó aunque sin ideas ni eficacia para concretar pero no pudo y perdió por la mínima diferencia en la provincia de Buenos Aires, cosechando así su sexta derrota.

Los brownianos, jugarán el próximo fin de semana, precisamente el domingo a las 15 horas, ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por la 14° programación de la competencia.