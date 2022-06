Marcia Larrauri fue 3° en el Panamericano en Catamarca

La ciclista comodorense Marcia Larrauri ganó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano disputado en el Dique El Jumeal en Catamarca, en la divisional Master A.

La chubutense, llegó detrás de la colombiana Eliana Caicedo (campeona del mundo) y la tucumana María Emilia Figueira.

Bronce Panamericano para Larrauri

La deportista chubutense Marcia Larrauri e se tomó revancha en un circuito nuevo para ella, de gran dificultad técnica pese a sus 3,8km de longitud, y volvió a ser protagonista en el plano internacional al ganar el bronce en el Campeonato Panamericano de Mountain Bike desarrollado en el Dique El Jumeal, a escasos kilómetros del centro de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Marcia Larrauri logró hacer podio en la categoría Master A, quedando detrás de dos grandes exponentes como la colombiana actual campeona del mundo, Eliana Caicedo, y la tucumana María Emilia Filgueira, tres veces campeona argentina.

La competencia contó con la organización del Club Mountain Bike Catamarca (CMTBC), con la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO) y la Unión de Ciclistas de la República Argentina (UCRA).

Larrauri llegó este lunes a Comodoro Rivadavia, tras 24 horas de viaje sin parar. “Fue un circuito que había visto cuando recién había comenzado, en 2016. Aquella vez fue solo a mirar porque tuve fractura de clavícula quince días antes. Me quedé con muchas ganas, un circuito y una ciudad muy linda. Me parecía todo como inalcanzable, las bajadas, todo. Ahora que se hacía allá, quería ir a ver si todo lo que había sentido era así”, comentó.

“Ellos tienen otra geografía, las montañas son totalmente de piedra, por lo cual las bajadas son muy técnicas, pero con la mayor dificultad que nos encontramos fueron las subidas, muy largas y técnicas, cosa que no pasa en otros circuitos. Fue un circuito de 3,8km. bastante corto pero está dentro de los parámetros de un circuito XCO (3,5 a 5km por vuelta) pero con mucha altimetría”, describió la atleta comodorense.

Larrauri giró una vuelta y media junto a Caicedo y Filgueira. “Habíamos hecho una pequeña diferencia con el resto, ellas se empezaron a despegar porque venían compitiendo muy fuerte. En la cuarta vuelta ya finalizando, veía que tenía una medalla asegurada. Allí tuve un pinchazo bastante grande. Fue replantearme todo, porque sentí que ahí perdía todo. Tenía una pequeña ventaja, pero el pinchazo fue a mitad de circuito. Seguí, sabiendo que la consecuencia podía ser romper una llanta, cosa que no es nada económico hoy en día. Era un puesto que estaba buscando, así que arriesgué. Por suerte el líquido de la cubierta aguantó bastante, luego con un poco de aire pude completar la bajada y gran parte de la subida. Pude llegar, esa última vuelta fue la que por ahí me demoró un poco más, pensé que me dejaba afuera, pero no bajé los brazos porque sabía que había hecho todo lo posible para estar ahí”, relató.

A Marcia Larrauri le quedan al menos dos carreras importantes para la segunda parte del año. Este 26 de junio será fecha única en Santa María, Catamarca, con 2300 metros de altura, y luego el Rally Transmontaña, el 14 de agosto en Tucumán.

Además de Marcia Larrauri, también participaron del Panamericano Martín Bravo, con un octavo puesto en Master B1, una de las categorías masivas y de gran nivel. También los comodorenses Daniel Larrauri y Martín Arias, quienes debieron abandonar en la primera vuelta. En cadetes, en tanto, estuvieron participando Ignacio Ferreiro y Tomás Bustamante.