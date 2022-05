Madryn: dejó estacionado su vehículo adaptado y unos «inadaptados» se lo robaron

Alrededor de las diez y media de la mañana del sábado, personal de la Comisaría Tercera de Puerto Madryn intervino en un hecho de «hurto automotor» ocurrido horas antes sobre la calle Chaco al 1.200. Según indicaron fuentes policiales, el propietario de un Nissan Versa denunció que, entre las 22 horas del viernes y las 9 de la mañana del sábado, dejó su auto estacionado en la puerta de su vivienda, cuando desconocidos lo sustrajeron.

«El rodado está adaptado para ser conducido completamente con las manos. Tenía tanque de combustible lleno. Y el denunciante manifestó que le había puesto llave, pero que no las encuentra, que no sospecha de nadie y no tiene problemas con nadie», señalaron desde la Policía.

Seguidamente, se inició un rastrillaje y se informó a los distintos puestos camineros de la ciudad, como así también aquellos limítrofes, pero hasta el momento el vehículo no pudo ser individualizado.