Madryn continúa en buena racha como local y ahora venció a Gimnasia

En un partido de trámite duro, el Deportivo Madryn lo pudo sacar adelante y venció a Gimnasia de Mendoza por 2 a 0, en el encuentro disputado en el Estadio “Abel Sastre” por la 15° Fecha de la Primera Nacional.

Julio Zúñiga y Leonardo Marinucci, anotaron para el conjunto “Aurinegro” que con este resultado se reubican en el séptimo puesto de la tabla de posiciones, con 23 unidades.

Nueva victoria “Aurinegra” y escala ubicaciones en la tabla

El Deportivo Madryn continúa en su buena racha en condición de local y este sábado en la tarde, derrotó por 2 a 0 a Gimnasia de Mendoza, en el partido disputado en el Estadio “Abel Sastre”, correspondiente a la 15° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

“El Depo”, presentó algunas variantes con respecto al once inicial de la fecha anterior, entre las que se destacó el ingreso del arquero Yair Bonnin en lugar de Marcelo Ojeda, como así también las variantes que por lesión tuvo que realizar, con José Michelena entrando en lugar de Nicolás Sánchez.

Las variantes le dieron redito al “Depo” pasados los 30 minutos, precisamente a los 32´, romper con un trámite parejo que le venían imponiendo el equipo rival: tras un pase de Mauro Peinipil, Julio Zúñiga ingresó al área y ante el arquero, definió para el 1-0 parcial.

Madryn, cuidó la ventaja que estaba obteniendo y se fue arriba en el marcador al entretiempo.

Comenzado el segundo tiempo, Madryn sostuvo su vocación ofensiva, lo cual le permitió ampliar el marcador a los 5 minutos: Leonardo Marinucci, conectó un centro al área que, entre varias piernas rivales, pudo definir para el 2-0 que sería final.

Fue victoria por 2 a 0 del Deportivo Madryn ante Gimnasia de Mendoza, triunfo con el cual “El Aurinegro” se reubica en la tabla de posiciones, llegando al séptimo escalón con 23 unidades.

Tras esta victoria, Madryn descansará y luego regresará a los entrenamientos para alistarse de cara al próximo objetivo, el que por la 16° fecha lo tendrá jugando ante All Boys en condición de visitante.

Posteriormente, llegará su compromiso por Copa Argentina ante Huracán de Parque Patricios, a jugarse el martes 24 en cancha de Newell´s Old Boys.