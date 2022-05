Luque: «El desarrollo del hidrógeno es una muy buena oportunidad para Chubut»

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, estuvo presente esta mañana en el Encuentro Nacional Hidrógeno 2030 y dialogó en exclusiva con AZM TV, celebró la presencia de representantes de las distintas provincias y de las embajadas de los principales países europeos: «Para nosotros es una oportunidad muy buena, en tanto podamos aprovechar lo que ya tenemos en la provincia del Chubut como son los mejores parques eólicos del mundo en cuanto a suficiencia energética y la planta de Hychico que tenemos en Comodoro Rivadavia y que ha sido pionera en la producción de hidrógeno. Nos falta fijar las reglas de juego, fijar una estrategia concreta que nos permita competir con países como Chile, que ya hoy están mucho más avanzados que nosotros desde el punto de vista de la planificación».

Seguridad energética

En este contexto, el jefe comunal comodorense aseguró que «Chubut tiene que tener una estrategia provincial, creo que si todos empujamos para el mismo lado y aportamos lo que cada uno de los lugares de nuestra provincia ya tiene, nos permitirá ir hacia una transición energética para llegar a un lugar donde nosotros, como productores de energía tengamos una oportunidad de oro que no podemos dejar pasar». Además, Luque agregó que «es inmoral que una provincia como Chubut que tiene un potencial energético pocas veces visto en el mundo, tiene 27 pueblos sin seguridad energética. No sirve de nada discutir una transición energética si no es dándole, primero, calidad de vida a quienes viven acá».

Respecto a esto último, el intendente de Comodoro aseguró que «tenemos muchas herramientas para avanzar sin la necesidad de tener una ley porque es una obviedad que tenemos que lograr que todos esos lugares de la provincia de Chubut que no tienen energía eléctrica. Con los vientos que tenemos, con las posibilidades de inversiones, hay que armar una estrategia real».