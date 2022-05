Larreta desde Chubut abogó por “un país más federal”

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, desarrolló este viernes agenda en Trelew y Puerto Madryn, donde puso en valor “la necesidad de revertir la concentración de recursos que el kirchnerismo ha producido” y expresó que “los chubutenses deben ser los artífices de su propio destino”. En declaraciones en exclusiva a AzM TV, consideró que “hay que replantear el sistema de coparticipación” y planteó la necesidad “que Argentina sea un país más federal”.

El referente nacional del PRO, y potencial postulante presidencial, sostuvo que la Patagonia «podría ocupar un rol mucho más central del que ocupa si pudiéramos explotar todo el potencial que tiene en términos de energía que hoy el mundo entero necesita, y el potencial para seguir desarrollando las energías renovables que cada vez se demandan más; la pesca, la minería responsable cuidando el medio ambiente, el turismo» y remarcó que «hay un enorme potencial, pero lo que necesitamos es que Argentina sea un país más federal y que los chubutenses puedan decidir; no puede ser que haya una concentración de recursos como la que hizo el kirchnerismo, eso es algo que debemos debatir de cara al 2023».

Asimismo, Rodríguez Larreta planteó que «debería haber un cambio de paradigma, estamos peor que nunca, tenemos que revertir eso y lograr que los chubutenses sean los artífices de su propio destino y que la provincia y las ciudades puedan prosperar» y resaltó que «estamos trabajando con Ana Clara (Romero) para que Comodoro Rivadavia tenga un plan para salir adelante, con ‘Chana’ (Soldani) también en Madryn, ya que hoy el rol de las ciudades ha tomado mucha preponderancia a nivel mundial».

«Vamos paso a paso, hoy el foco está en consolidar y tener un plan para sacar a la Argentina adelante y que sea un verdadero punto de inflexión en la historia de nuestro país. Hoy, mi fuerza y energía está puesta en eso, de la mano de la responsabilidad que tengo en la Ciudad de Buenos Aires, que es para lo que me eligieron», expresó el alcalde de CABA, sumando a ello que «hay que replantear el sistema de coparticipación, lo dice la Constitución; es una discusión para aclarar con el Gobierno Nacional, son recursos que la Nación le sacó a la ciudad en nuestro caso y que no le llegaron ni a Chubut ni a nadie». «La concentración está en el gobierno central y eso hay que revertirlo», sentenció.