La población argentina supera los 47,3 millones de personas

La población argentina es de 47.327.407 habitantes, de acuerdo con los resultados provisorios del Censo 2022 difundidos este jueves por la noche por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC).

El 47,05 por ciento de ese número son varones y el 52,83 mujeres, mientras otro 0,12 por ciento no fue asociado a ninguno de esos dos sexos.

«Somos más de 47 millones de argentinos y argentinas. Hoy, gracias al esfuerzo de todas y todos, tenemos más certezas para trabajar por un futuro mejor», subrayó en Twitter el presidente Alberto Fernández apenas se conocieron los datos provisorios del censo.

A su vez, el INDEC señaló que «estos datos deben interpretarse como tendencia del operativo de campo a los cuales, posteriormente, se aplicarán procesos poscensales de consistencias y validaciones, una vez completada la etapa de recuperación prevista en la metodología del censo».

El Instituto añadió que la población relevada mediante el censo digital fue de 23.813.723. el 50,32 por ciento del universo a computar.

Hasta las 18 de este jueves, se recuperaron mediante censo digital 29.320 viviendas que no habían sido censadas ayer.

Según el titular del organismo, Marco Lavagna, después del horario de corte de ayer se empezaron a cargar los primeros datos en las distintas provincias del país y las estadísticas generales se podrían conocer entre hoy y mañana. “Esto no es como una elección en la que se pueden ir conociendo datos parciales”, había explicado al pedir paciencia esta tarde.

Lavagna reconoció que quedaban hogares pendientes de ser relevados, por lo que prometió que serán atendidos “uno por uno” hasta completar el universo de la población. Entre las acciones para terminar con el relevamiento, se volvió a abrir la página web www.censo.gob.ar para que las personas que no fueron censadas puedan hacerlo vía digital, mientras que también estarán habilitados el correo electrónico [email protected] y el teléfono gratuito nacional 0800-345-2022 para que se reiteren las visitas como parte de una etapa de recuperación que se extenderá hasta el 22 de mayo.

Quienes envíen un e-mail a [email protected] tendrán que colocar el asunto “No fui censado/a”. Y en el cuerpo del correo deberán consignar nombre, provincia en la que residen, junto con el Partido/Departamento, la localidad, la calle, el número, el piso y el departamento, entre otros datos.

“Todos los que hicieron el censo digital —y no recibieron la visita— quédense tranquilos: nosotros a los datos los tenemos y tomamos esos datos como válidos. No se preocupen, sus viviendas han sido censadas”, precisó Lavagna.

La extensión del censo hasta el 22 de mayo se informó después de que miles de usuarios no pudieron cumplir con el procedimiento por la ausencia de los encuestadores en sus domicilios. Famosos, políticos y distintos actores sufrieron el mismo resultado y se expresaron en redes sociales.

En tres meses, el INDEC presentará una estimación preliminar de las tasas básicas: sexo, edades, población según regiones. A los ocho meses se comunicarán los primeros datos definitivos y al año y medio culminará el procesamiento de todas las variables con el escaneo y la decodificación de las actividades económicas principales de cada hogar.

Para llegar a esta última instancia, deberán cargarse los datos de los ciudadanos que no realizaron el procedimiento online y que tampoco recibieron la visita presencial de alguno de los más de 600 mil censistas que recorrieron ayer la Argentina.