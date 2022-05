La Defensoría del Pueblo, atenta a reclamos por corte de servicios durante el invierno

La titular de la Defensoría del Pueblo de Chubut, Claudia Bard, habló sobre las competencias y el alcance de la repartición para determinadas situaciones particulares, puntualmente la relacionada con los servicios públicos en determinadas zonas de la provincia en las que los mismos suelen interrumpirse por distintos motivos, a poco tiempo del inicio de la temporada invernal.

En diálogo con AzM Radio, contó que «al igual que años anteriores en los que hemos trabajado conjuntamente en lo relacionado a los servicios públicos en el invierno, tenemos la idea de juntarnos a hacer un ‘índice de acción’ para que la gente sepa a qué lugar tiene que ir ante cada situación, y en casos más complejos hacer acciones conjuntas, por el tema de los servicios en invierno, principalmente para quienes no tienen red de gas y se calefaccionan con electricidad» y explicó que «suele pasar que, cuando comienza el invierno, las empresas notifican, sacan medidores y demás cuestiones, por lo que es importante que la gente pueda acercarse y hacer un plan de pagos no excesivo en cuanto a punitorios, y que no esté todo el invierno en una rueda en la que refinancia, sube al sistema, al mes siguiente no puede pagar y le cortan nuevamente la luz».

«Lo mismo pasa con el gas: cuando quitan el medidor es muy complejo que la gente pueda volver a hacerlo instalar ya que se requiere de un gasista matriculado y una inspección, además de obras que en más de una ocasión no pueden hacerse de un día para el otro. Por eso trabajamos en prevención respecto de este tipo de temas, ya que lo importante es que la persona no llegue acá con la deuda o la notificación de que le pueden quitar el medidor, sino antes cuando ya se ve imposibilitada de pagar, de modo que hagamos alguna gestión con Camuzzi o con las cooperativas de la ciudad correspondiente», apuntó la funcionaria.

Asimismo, Bard detalló las competencias de la repartición y las formas de contactarse: «Nuestra interacción se da en cualquier situación que el Estado entorpezca o cuando no garantice el derecho de un ciudadano chubutense. Y cuando se trata de una situación entre particulares, corresponde hacer el reclamo a Defensa del Consumidor. Nuestro teléfono de la (oficina) central de Rawson es 448-4848, y en redes sociales pueden buscarnos como Defensoría del Pueblo Chubut, o bien @pueblochubut en Instagram y Twitter».