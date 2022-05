La chubutense Camila Contreras se expresó tras ganar la medalla con Argentina

La comodorense Camila Contreras fue convocada por el cuerpo técnico encabezado por Gisela Acuña para integrar la Selección Argentina de rugby seven «Las Yaguaretés», que participó del 28 de abril al 8 de mayo en los Juegos Odesur Rosario 2022, donde obtuvieron la medalla de plata.

La deportista, representante de Calafate Rugby Club, se mostró feliz por el objetivo alcanzado y agradeció el acompañamiento por parte de Comodoro Deportes.

Camila Contreras analizó su perfomance en los Juegos

Camila Luna Contreras fue partícipe en los III Juegos Suramericanos de la Juventud con «Las Yaguaretés», en un evento deportivo multidisciplinario que convocó a atletas entre los 14 a 17 años de edad, de todos los países de América del Sur y también algunos del Caribe y Centroamérica.

En este marco, la joven de 17 años cumplió su sueño al vestir por primera vez la camiseta de la Selección argentina juvenil, donde a su vez consiguieron la medalla de plata en estos Juegos. «En lo deportivo me sentí en buen nivel, que estaba muy bien. Aprendí mucho, todas tienen diferentes técnicas y métodos de aprendizaje, eso es lo más lindo. Encontrarme con cosas nuevas y a su vez, poder demostrar lo aprendido en todos estos años», resaltó.

Argentina alcanzó la final de los Juegos Odesur donde enfrentó a Brasil. El combinado nacional terminó el primer tiempo 10 a 0 arriba pero no pudo sostener el marcador, y finalmente cayó 21-10, para quedarse con la plata.

Al respecto, Contreras comentó: «estaba muy nerviosa al principio, pero sentí muchísima seguridad al calzarme la camiseta argentina. Ahí me dije a mí misma «tenes que hacer el mismo partido que haces en tu club con tus compañeras». Por eso, desde que inició el partido se me fueron los nervios y di todo junto a mis compañeras».

«Estuvimos muy cerca de conseguir la medalla dorada, pero estamos muy orgullosas y contentas por lo conseguido, y sabemos que podemos dar mucho más. Seguiremos trabajando para demostrar eso», remarcó.

Al subir en el podio, la comodorense sostuvo que «quería ponerme la medalla de plata en el cuello y dedicársela a mi familia, que son los que me apoyan y me bancan día a día en toda mi carrera en el rugby. Estaba muy feliz, fue un mimo al alma», expresó.

Sobre el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes hacia su carrera, Contreras detalló: «esto tiene una gran importancia, al apoyar mi carrera deportiva con un equipo de trabajo completo, con psicólogo, kinesiólogo, y todo lo que simboliza el Departamento metodológico. Eso me ayudará a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y a continuar por más. Estoy muy agradecida con Hernán Martínez, por comunicarse conmigo y brindarme este respaldo desde el área», concluyó.