“La Banda” volvió a ganar y regresó a zona de Reducido

Esta tarde, Guillermo Brown venció por 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza, por la Fecha 13 del Torneo de Primera Nacional en el cotejo disputado en el Estadio Raúl Conti.

De esta forma, tras siete fechas, en la 14° programación, “la Banda” volvió a sumar de tres puntos, gracias a los tantos anotados por Renso Pérez y José Villegas. Con esta victoria regresó a zona de Reducido.

Vuelta a la victoria luego de siete fechas

Tras siete fechas sin conocer la victoria, Guillermo Brown volvió a festejar los tres puntos este domingo en la tarde, al derrotar por 3-2 a Independiente Rivadavia, por la 14° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

Brown, comenzó el partido con vocación ofensiva, demostrando en varias llegadas al área rival que no pudo concretar: a los 21´, un remate de Ezequiel González, cruzado, que se fue apenas centímetros cerca del palo izquierdo del arquero Finochietto. Luego, un centro enviado por Obregón que buscó la cabeza de Flavio Ciampichetti que vio como quitaron al córner.

Cuando el reloj marcaba 25 minutos del primer tiempo, tras un centro enviado por Ezequiel González al área, en el rechazo de la defensa visitante, estuvo Renso Pérez para capturar el rebote y definir para el 1-0 que sería el justo para irse al descanso.

Al regresar del entretiempo, Brown pudo ampliar las diferencias, cuando al minuto de juego, José Villegas conectó el balón tras el centro que peinó Colazo en el primer palo. Fue un 2-0 que “la Banda” poco pudo celebrar, ya que un minuto después, Independiente encontró el descuento.

Con un Brown aplacado en su juego, al encontrarse ante su rival en crecimiento, no pudo sostener el buen juego que había realizado en la primera parte y lo pagó: desde un tiro libre, llegó el centro al área que Mancinelli en el afán de sacarlo, lo anotó en contra de su valla. 2-2.

Las variantes le dieron redito a los dirigidos por Yllana, ya que pudo encontrar el tercer tanto, cuando tras una buena corrida de Rodrigo González por el costado derecho, envió el centro al área y nuevamente apareció Renso Pérez para el 3-2 esperado.

Si no se sufre no vale, y “La Banda” sufrió hasta el final del partido, porque Independiente, aunque sin ideas, buscó la igualdad y continuo generando peligro; que entre la defensa que lo sostuvo y el arquero Perrone que contuvo, culminó siendo triunfo y desahogo, tras siete fechas.

Con este 3-2, Guillermo Brown llega a la 13° ubicación, ingresando entonces nuevamente a zona de Reducido, llegando a los 20 puntos.

El próximo fin de semana, por la 15° programación, jugará en el barrio porteño de Caballito, desde las 15:30 horas ante el local Ferrocarril Oeste. Será transmitido por DirecTV.